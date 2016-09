Von Nina Werlberger

Alpbach – Neun von zehn Autos können verschwinden. Die Kosten fürs Autofahren werden sich halbieren. Wer heute ein Kind ist, wird keinen Führerschein mehr brauchen. Das erwartet Robin Chase, die Gründerin des weltgrößten Carsharing-Anbieters Zipcar. Sie sieht eine Revolution anrollen. „Den Wandel herbeiführen werden selbstfahrende Autos, die sich die Menschen teilen werden. Das wird bis zum Jahr 2020 kommen und es wird extrem schnell passieren“, sagte die US-Unternehmerin und Autorin im TT-Gespräch kürzlich am Rande des Forums Alpbach.

Chase ist eine der führenden Köpfe der Sharing Economy. Wie Menschen arbeiten, konsumieren und miteinander leben, das alles stehe angesichts der Digitalisierung vor einem drastischen Umbruch, der die gesamte Wirtschaft umbauen werde. Das selbstfahrende Auto werde deshalb ein Erfolg werden, weil es wirtschaftlich attraktiv sei – für Unternehmen ebenso wie für Konsumenten. Taxi-, Shuttle- und Busfirmen würden darauf setzen, weil sie dann keine Fahrer mehr bezahlen müssten. Die Kunden hingegen komme ein selbstfahrendes Auto deutlich billiger als der Besitz eines herkömmlichen Pkw, der die allermeiste Zeit in der Garage stehe und den europäischen Durchschnittsbürger pro Jahr 6000 Euro koste. Das sei schließlich ein erheblicher Teil des Einkommens. „Ich denke, diese Summe wird um die Hälfte sinken, wenn wir diese selbstfahrenden Autos haben werden.“

Chase hält Roboter-Autos zudem für attraktiv, weil sie auch alte Leute und Jugendliche nutzen können, die heute bei der Mobilität benachteiligt sind. Bestellt werden könnten diese Wagen künftig per App am Handy, sagte sie voraus. „Wer heute fünf oder acht Jahre alt ist, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er niemals einen Führerschein haben wird“, meinte sie.

Chase erwartet, dass sich mit dem selbstfahrenden Auto die Städte massiv verändern werden. Sie zitierte eine OECD-Studie, wonach in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon neun von zehn Autos aus dem Stadtbild verschwinden würden, wenn die Menschen ihre Fahrten teilen würden, anstatt sich allein hinters Lenkrad zu klemmen. Aber auch am Land könnten hässliche Garagenzufahrten verschwinden. „Stellen Sie sich vor, was man mit der Fläche machen könnte, wenn 90 Prozent aller Parkplätze verschwinden!“ Ein Carsharing-Wagen ersetze 15 private Autos mit jeweils drei damit verbundenen Parkplätzen.

Das Verschwinden der privaten Transportmittel werde sehr rasch passieren, glaubt Chase. Binnen weniger Jahre würden Familien den Zweitwagen abschaffen, später – etwa wenn eine teure Reparatur anfällt – auch das erste Auto. Wer das Rennen um die selbstfahrenden Autos machen wird? Chase ist sich nicht sicher. „Mein Tipp ist, dass die großen Autofirmen nicht die Ersten sein werden. Sie wollen nicht, dass das passiert, da es ihr aktuelles Geschäftsmodell ruiniert. Sie werden deswegen hinterherhinken und es wird ihnen leidtun.“

Und die Risiken? Gefahren? Der Todesfall beim Tesla-Test? Chase schüttelt den Kopf. „Die Autos werden nicht auf die Straße kommen, solange sie nicht sicherer sind als der Mensch. Und Menschen sind schreckliche Autofahrer.“

Dass der Besitz eines rollenden Untersatzes in Zukunft noch als erstrebenswertes Statussymbol gilt, glaubt Chase auch eher nicht. Es gehe den Menschen vielmehr um das Thema Freiheit als ums Besitzen. „Wenn Carsharing so bequem ist wie der Besitz eines eigenen Autos, aber günstiger, dann werden die Leute es natürlich machen. Die Menschen wollen das Billigste.“

Neben Autos und Häusern werde auch der Energiesektor vom Sharing-Trend erfasst werden, erwartet sie. Letztlich werde die Gemeinschaftswirtschaft (Collaborative Economy) aber die gesamte Wirtschaft verändern – und zwar radikal. Unternehmen würden immer stärker spezialisierte Arbeitskräfte für kurze Zeit zukaufen. Neue Plattformen würden entstehen, wo sich Firmen und Menschen vernetzen. Die Leute würden in Zukunft mehrere Berufe und Jobs haben, manche aus Begeisterung für die Themen, manche nur für Geld. Dass deswegen vielen Jobs das Aus droht, muss für Chase rasch adressiert werden.

„Es gibt viele Dinge, die man an der Entwicklung nicht mögen wird. Ich will, dass jeder versteht: Das wird passieren. Wacht auf und schaut hin.“ Die Politik müsse Regeln und Gesetze anpassen. Den Kopf in den Sand zu stecken und die Veränderungen zu negieren, wäre hingegen eine schlechte Idee. „Wir müssen die Menschen auch in dieser neuen Art des Arbeitens schützen.“