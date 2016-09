Innsbruck – Ob Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Haftentlassung: Gründe, die zur Überschuldung führen, gibt es viele. Bezieht man zudem kein Einkommen mehr, ist es schwierig, ein Bankkonto zu bekommen. Überweisungen sind dann nicht nur kompliziert und teuer, sie werden dann nahezu unmöglich.

In Tirol gibt es für Bürger in finanziellen Notlagen bereits seit neun Jahren bei der „Zweiten Sparkasse“ ein unentgeltliches Konto. Den Kunden, die von der Caritas und der Schuldnerberatung vermittelt werden, wird dabei auch beratend unter die Arme gegriffen.

In Tirol haben bereits 1250 Kunden ein Konto bei der „Zweiten“ eröffnet. Über 200 Kunden konnten die „Zweite Sparkasse“ wieder verlassen und eröffneten ein Konto bei der Tiroler Sparkasse, erklärt Hans Unterdorfer, Vorstand der Tiroler Sparkasse. „Die Zweite Sparkasse ist die einzige, die sich freut, wenn sie Kunden verliert“, ergänzt Dietmar Gschließer, der die Zweite Sparkasse in Innsbruck, die nicht gewinnorientiert wirtschaftet, ehrenamtlich leitet. Zudem engagieren sich neben sieben pensionierten auch zehn aktive Sparkassenmitarbeitern freiwillig und unentgeltlich in der Tiroler Filiale in Innsbruck. Jährlich würden laut Gschließer rund 100 Kunden dazukommen, „mit sinkender Tendenz“.

Mit 18. September tritt EU-weit das Recht auf ein Basiskonto in Kraft. Die „Zweite Sparkasse“ ist jedoch von dieser Regelung ausgenommen und will sich indes wieder stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, erklärt Unterdorfer. Neben dem auf drei Jahre befristeten Konto samt Bankomatkarte und Zugang zum Online-Banking würden nun mit dem „unbefristeten Konto“ und dem „betreuten Konto“ zwei neue Angebote lanciert. „Wir können ab jetzt den Auftrag der Zweiten Sparkasse – Hilfe zur Selbsthilfe zu geben – noch stärker verfolgen“, sagt Unterdorfer. Erste Tests zum betreuten Konto laufen bereits bei der „Zweiten Sparkasse“ in Wien, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Beim betreuten Konto werden Menschen in finanzieller Not noch stärker von der Schuldnerberatung betreut. (ecke)