Von Alois Vahrner

Wien, Innsbruck – Das Jahr 2015 bescherte den Beschäftigten in Österreich einen Einkommenszuwachs von 2,3 Prozent auf durchschnittlich 2479 Euro brutto im Monat. Das geht aus einer neuen Statistik des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger hervor. Das Lohnplus fiel damit etwas höher aus als im Jahr 2014 mit damals plus 2 Prozent.

Unter den fast 3,78 Millionen Arbeitern und Angestellten (die Beamten sind in der Statistik nicht ausgewiesen) sind fast 2 Millionen Männer und 1,78 Millionen Frauen – die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern blieb jedenfalls weit offen: So verdienten die Männer im Schnitt 2896 Euro im Monat und damit um fast 46 Prozent mehr als die Frauen mit 1986 Euro. In Tirol, das mit durchschnittlich 2356 Euro wieder nur auf dem achten und damit vorletzten Rang aller Bundesländer landete, liegen die Männer mit durchschnittlich 2807 Euro um fast 48 Prozent vor den Frauen mit im Schnitt 1902 Euro.

Einen Teil der großen Differenz führen Experten auf die weit höhere Teilzeitquote der Frauen zurück. Zudem sind Frauen öfter als Männer in so genannten Niedriglohnbranchen tätig. Das Frauenministerium und die Gewerkschaften kritisierten aber wiederholt auch den Umstand, dass Frauen teils auch bei gleicher Qualifikation weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen und dass sie zudem seltener in Führungspositionen berufen werden.

Im Ranking der Bundesländer liegt weiterhin Vorarlberg mit im Durchschnitt 2613 Euro brutto im Monat voran. Auf Platz zwei liegt Oberösterreich mit 2575 Euro, dahinter die Bundeshauptstadt Wien mit 2536 Euro. Hinter Tirol bleibt das Burgenland mit nur 2072 Euro Schlusslicht aller Bundesländer.