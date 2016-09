Kitzbühel — Alles neu macht nicht der Mai, sondern der September. Beim Kitzbüheler Tourismusverband hat Brigitte Schlögl mit 1. September die Führung übernommen. Mit Obfrau Signe Reisch steht damit erstmals ein weibliches Doppel an der Spitze des Kitzbühel Tourismus.

Sie sind seit 1. September nun die neue Direktorin des Tourismusverbandes in Kitzbühel. Wie sind Sie aufgenommen worden?

Brigitte Schlögl: Sehr herzlich und vor allem offen. Egal, wo ich schon war, begegnet mir jeder mit einem offenen Herzen. Ich hoffe, ich gebe das auch zurück, und fühle mich sehr wohl.

Was ist Ihr erster Eindruck von Kitzbühel?

Schlögl: Es ist ja nicht so, dass ich Kitzbühel nicht gekannt habe, auch kenne ich die Bergbahn Kitzbühel aus meiner Vergangenheit. Aber ich kann nur betonen, ohne dass es einschleimend sein soll, Kitzbühel ist eine schöne Stadt und eine schöne Gegend. Kitzbühel hat alles, was Lebensqualität ausmacht. Und dass die Leute mit mir reden wollen, das verstehe ich. Aber es ist nicht so, dass man mich überrollt. Man lässt mir Zeit, darum hatte ich auch gebeten, um mir eine eigene Meinung bilden zu können.

Was sind nun Ihre ersten Aufgaben?

Schlögl: Ich habe jetzt fürs Erste ein paar ganz wichtige Aufgaben. Das Erste ist es, zu schauen, was ist der Status quo, wo gibt's auf die Schnelle etwas zu entscheiden. Da gab es auch schon Kleinigkeiten, das haben wir gemacht. Dann gibt es noch eine ganz große Wichtigkeit: Ich muss mein Team kennen lernen. Damit verbringe ich momentan auch die meiste Zeit, denn erst wenn ich das Team kenne, können wir auch wirklich effizient und zielorientiert arbeiten. Dann natürlich die Vorstellungsrunde beim offiziellen Kitzbühel, wie dem Bürgermeister und auch dem Bezirkshauptmann. Und dazu parallel immer Betriebsbesuche.

Die Begehrlichkeiten sind in Kitzbühel sehr hoch, die Erwartungen an die neue Direktorin dadurch auch. Sehen Sie das als Druck oder als Herausforderung?

Schlögl: Das ist kein Druck, ich sehe es als Herausforderung. Dass hier der Kitzbüheler weiß, was er hat, was er macht und was für eine Bedeutung die Stadt hat, ist gut, es zeigt einen gewissen Stolz auf die Stadt und das ist gut. Das bringt sicher eine Herausforderung, aber das schreckt mich nicht.

Würden Sie das als eine Ihrer Stärken bezeichnen, dass Sie Herausforderungen eher suchen als meiden?

Schlögl: Ja, absolut. Streichelweich geht's nirgends, das ist das eine. Das Zweite ist: Wenn man weiß, auf welch hohem Level sich etwas bewegt und man das dann nicht nur erfüllen soll, dann finde ich das sensationell. Ich suche wirklich immer die Herausforderung.

Sie sind in Kärnten geboren und haben zuletzt bei den Niederösterreichischen Landesmuseen gearbeitet. Was verbindet Sie mit dem doch eher winterlastigen Tourismus in Tirol?

Schlögl: Meine Vergangenheit: 13 Jahre Seilbahnwirtschaft. Das ist meine Basis und mein Kern. Da habe ich nach dem Studium mit dem Arbeiten begonnen. Viele Dinge hier in Kitzbühel sind mir nicht fremd, ganz im Gegenteil.

Kitzbühel will sich zu einer 365-Tage-Destination entwickeln. Reagiert man damit auf die Zeichen der Zeit?

Schlögl: Ein Zeichen der Zeit ist das schon länger, würde ich sagen, um von den Spitzen wegzukommen, die man hat. Das ist im Grunde genommen ein Thema für alle. Ich glaube, dass eine stärkere Auslastung in den sozusagen noch schwächeren Monaten eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, Punktum. Es gibt ja ein vorliegendes Konzept, und meine Aufgabe und die meines Teams wird es sein, das Konzept auch umzusetzen. So etwas kann man aber nicht von oben verordnen, das muss gelebt werden. Diese 365 Tage nun zum Leben zu erwecken, ist die richtige Knochenarbeit.

Warum arbeiten Sie im Tourismus?

Schlögl: Ich war immer im Tourismus, bin da gestartet und muss ehrlich sagen, für mich gibt es keine spannendere Branche als den Tourismus.

Das Gespräch führte Harald Angerer