Kundl – Der Tiroler Traktorenhersteller Lindner hat in Kundl ein neues Modell seines Transporters Unitrac vorgestellt. Es ist das bislang stärkste der Reihe, die Lindner seit 1992 parallel zu seinen Traktoren baut. Vier Jahre hat die Entwicklungszeit des neuen „Unitrac 112 LDrive“ mit 107 PS und einem stufenlosen Getriebe gedauert. Es sei der „smarteste“ Transporter der Firmengeschichte, sagte Geschäftsführer Hermann Lindner. Das Fahrzeug soll in einer Variante für Gemeinden und Seilbahnen sowie in einer Agrar-Version erhältlich sein. Produktionsstart ist im April 2017. Im ersten Jahr sollen 70 neue Unitracs produziert werden. Neu an dem Transporter ist sein Bordcomputer, der jedes Gerät erkennt, das angeschlossen wird, und der dem Fahrer hilft, die richtige Einstellung zu finden. Per GPS wird dokumentiert, welche Geräte eingesetzt und welche Flächen konkret bearbeitet wurden.

Europaweit sind derzeit 3000 Unitrac-Transporter mit 10.000 Anbaugeräten unterwegs – von Gemeinden und Städten über Seilbahnen bis zu Landwirten. Lindner beschäftigt in Kundl rund 220 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Geschäftsjahr 74 Millionen Euro um. (TT)