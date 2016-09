Von Max Strozzi

Innsbruck – Für die neuen Jahrgänge in der Villa Blanka hat am vergangenen Montag das erste Schuljahr begonnen. Tirols älteste Tourismusschule, die von der Wirtschaftskammer Tirol getragen und von ihr als eine der führenden Privatschulen Österreichs bezeichnet wird, hat aber schon deutlich bessere Zeiten erlebt. Die Zahl der Schüler ist in den vergangenen Jahren nämlich massiv eingebrochen. Im neuen Schuljahr werden nach Angaben von Direktor Peter Kreinig insgesamt nur noch knapp 300 Schüler die Klassen der Villa Blanka besuchen. Vor sieben Jahren waren es noch 506 Schüler, vor zehn Jahren sogar noch 547. „Der Schülerschwund ist in vielen Schulen zu erkennen, aber bei uns gehen die Schülerzahlen stärker zurück als in anderen Schulen“, räumt Peter Trost ein, Geschäftsführer der Villa Blanka und Tourismus-Spartengeschäftsführer der Wirtschaftskammer Tirol. „Wir müssen aktiver werden, auch im Marketing. Weniger Schüler sollten es nicht mehr werden.“

Während im fünfjährigen Ausbildungszweig mit Matura die Schülerzahl stabil bleibe, gebe es bei der Hotelfachschule erste Auswirkungen: „In der Villa Blanka gibt es heuer keine Fachschule, weil die nötige Schüleranzahl fehlt“, sagt Trost. Als Ursache für den Schülerschwund ortet er zum einen die demographische Entwicklung – Stichwort Geburtenzahlen. Zum anderen habe es die Villa Blanka schwerer, weil sie als Privatschule Schulgeld verlange, meint er. Weiters seien früher an den öffentlichen Regelschulen deutlich mehr Schüler abgewiesen worden. „Heute kämpfen alle Schulen um jeden Schüler“, so Trost.

Am Image des Tourismus liege der Schülerschwund nicht. Vergleichbare Tourismusschulen in Tirol konnten ihre Schülerzahl stabil halten. Jene in St. Johann kam im vergangenen Jahr laut Wirtschaftskammer auf 440 Schüler, vor zehn Jahren waren es dort 453. Jene in Zell am Ziller zählte im Vorjahr 502 Schüler, vor zehn Jahren 546.

„Die Entwicklung ist nicht einfach für uns“, sagt Villa-Blanka-Direktor Kreinig. Das größte Schülerproblem habe die Hotelfachschule, der Trend gehe in Richtung höhere Ausbildungen. Kreinig: „Wir versuchen, mit zusätzlichen Angeboten zu reagieren.“ So werde künftig das Unternehmertum stärker in die Ausbildung integriert. Eine neue Lehrlingsausbilderprüfung berechtige die Absolventen dazu, selbstständig zu werden. „Wir haben auch weitere Ideen im Zusammenhang mit einer Internationalisierung“, sagt der Schuldirektor. An den Details werde gerade gearbeitet. Probleme in der Nachwuchsausbildung gebe es aber in vielen Branchen, nicht nur im Tourismus, betont Kreinig.