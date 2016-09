Von Harald Angerer

Hopfgarten – Schneller als geplant gehen die Bauarbeiten zum neuen Sportresort Hoh­e Salve in Hopfgarten voran. Die Pletzer Gruppe verwirklicht in dem Brixentaler Ort ein neues Hotelkonzept, mit Unterstützung der Uni Innsbruck und nun auch von Olympiasieger Toni Innauer.