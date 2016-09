Innsbruck – Seit dem Ende der Schonfrist bei Registrierkassen hat die heimische Finanz Hunderte Tiroler Unternehmer kontrolliert. Bei jedem zehnten Betrieb fehlte die vorgeschriebene elektronische Kassa. Insgesamt wurden seit 1. Juli in etwa 400 Betrieben in Tirol und Vorarlberg eine „Nachschau gehalten“, wie Walter Oberacher, Regionalmanager des Finanzministeriums für die Region West, am Mittwoch in Innsbruck sagte. Er war Gast beim Stammtisch des Management Club Tirol.

89 Prozent der bisher besuchten Firmen hatten ihre Registrierkasse demnach in Betrieb. „Österreichweit sind wir damit sehr compliant“, bemerkte Oberacher. Jene 11 Prozent hingegen, die keine Kasse vorweisen konnten, „werden von uns noch weiter betreut“, sagte Tirols oberster Finanzer. Das heißt: Diese Firmen werden bald erneut Besuch von den Kontrolleuren bekommen. Wer sich der Kassenpflicht dann immer noch verweigert, bei dem werde geschätzt, was er an den Fiskus abzuliefern hat und dann werde dieses Geld eingetrieben. Seit Juli habe man meist Betriebe mit einem Umsatz zwischen 50.000 und 150.000 Euro besucht, sagte Oberacher.

Die Registrierkassenpflicht soll bekanntlich rund eine Milliarde Euro in den Säckel von Finanzminister Hans Jörg Schelling spülen, um damit die Steuerreform gegenzufinanzieren. Oberacher hält diese Schätzung für „sehr optimistisch“. Im ersten Halbjahr sei gerade einmal um drei Prozent mehr Umsatzsteuer lukriert worden als im Vorjahreszeitraum. „Ich gehe davon aus, dass eine Erhöhung in dieser Form nicht kommen wird.“

Aufholbedarf sieht Oberacher auch beim Umgang mit der Registrierkasse. „Brauchen Sie eine Rechnung? Diese Frage ist nicht erlaubt“, betonte er. Es gelte eine Belegerteilungsverpflichtung und der Kunde müsse den Kassabon auch annehmen. „Das ist noch nicht überall durchgedrungen.“ (wer)