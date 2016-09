Von Michael Mader

Ebbs – Schon seit einem halben Jahrhundert treffen sich am letzten Samstag im September Freunde des Haflingers in Ebbs zur Stutfohlenauktion. Bei der Jubiläumsversteigerung zum 50-Jahr-Jubiläum am 24. September werden 104 Haflinger-Stutfohlen aus allen sieben Blutlinien zum Kauf angeboten. Etwas weniger als im Vorjahr. „Das liegt in erster Linie daran, dass mehr Züchter ihre Stutfohlen heuer selbst behalten möchten“, erklärt Robert Mair, Geschäftsführer des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol und Gestütsleiter am Fohlenhof in Ebbs.

Schon vor der Auktion wurden die Fohlen begutachtet und von einer Bewertungskommission in Klassen eingeteilt. Mair: „Heuer sind wir an zwei Wochenenden das ganze Zuchtgebiet abgefahren.“

Die Versteigerungsfohlen werden am Samstag ab 7 Uhr Früh angeliefert. Im Anschluss können sie im Zelt untergebracht und von den Kaufinteressenten begutachtet werden. Nach der Eröffnung um 10 Uhr durch die Bundesmusikkapelle Ebbs sowie einer Haflinger-Show beginnt die Versteigerung.

Wie auch die Jahre zuvor werden alle Fohlen nach Klassen und Kopfnummern gereiht und an der Hand im Schritt in der Fohlenhof-Arena vorgestellt, bevor sie einzeln zum Versteigern in den Ring kommen.

1966 fand die Auktion noch auf einer Wiese am Fohlenhof in Ebbs statt. Immerhin wurden damals 150 Fohlen zum Kauf angeboten und das zum stolzen Ausrufpreis von umgerechnet 250 Euro bei der Spitzenklasse. Der Höchstpreis bei dieser Versteigerung lag bei unglaublichen 15.000 Schilling, was etwa 1090 Euro entspricht. Zum Vergleich: Damals lagen die durchschnittlichen Preise für ein Arbeits-Zuchtpferd bei 445 Euro, für eine Kuh bei 829 Euro. 100 Kilogramm Heu kosteten durchschnittlich 6,46 Euro, 100 Kilogramm Stroh 2,56 Euro und 1 Liter Diesel 18 Cent.

Im Vorjahr kam das teuerste Fohlen für 11.800 Euro unter den Hammer, man darf gespannt sein, welche Preise heuer erzielt werden. Fest steht, dass sich für die 104 zum Verkauf stehenden Fohlen aus dem Tiroler Verbandsgebiet Käufer aus halb Europa interessieren. Laut Mair kommen unter anderem Züchter aus Österreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, Luxemburg, Schweden, den Niederlanden, England und Tschechien.