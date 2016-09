Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Mäntel, Kugelschreiber, Sonnenbrillen, Garderobenständer, Tücher oder ein Sofa – das Angebot der Händler aus dem Bezirk ist vielfältig. Seit heute bieten die Unternehmer ihre Ware im neuen „Onlineshop Kitzbüheler Alpen“ unter www.KB.shop.tirol an. „Das Thema Onlineshopping wird immer größer. Diesen Trend sollte man mitmachen“, erklärt Stefan Niedermoser, Geschäftsführer der Regio-Tech GmbH (Träger des Leader-Förderprojektes).

Die Plattform geht laut Niedermoser heute mit 16 Händlern an den Start, bis Ende Oktober sollen rund 20 Unternehmer beim Onlineshop mitmachen und bis Weihnachten „noch ein paar mehr“. „Unser Ziel sind rund 30 Händler. Es wäre schön, wenn wir das nächstes Jahr schaffen.“ Das Projektvolumen beträgt 120.000 Euro für zweieinhalb Jahre, 60 Prozent davon werden gefördert.

„Mit dem Projekt wollen wir kleine Handelsbetriebe unterstützen“, nennt Niedermoser den Grund für den regionalen Onlineshop, bei dem auch das Ortsmarketing seine Hände mit im Spiel hat. „Für sie ist der Start ins Online-Geschäft oft schwierig.“ Die hohen Einstiegskosten und der technische Aufwand würden viele Händler abschrecken. Beim Förderprojekt werden ihnen diese Schritte abgenommen.

Doch auch große Firmen wie die Bergbahn Kitzbühel und der Möbelmarkt Trop sind mit an Bord. „Mit ihnen kann ein Erfahrungsaustausch stattfinden“, erklärt Niedermoser. Bezahlt wird entweder mit Kreditkarte, PayPal oder per Sofortüberweisung. Anschließend bekommen die Kunden ihr Produkt direkt an die Haustüre geliefert. Für alle, die lieber das persönliche Gespräch mit dem Verkäufer suchen, haben die Initiatoren den „Abholbutton“ kreiert. Damit können Kunden das Produkt 48 Stunden lang direkt beim Händler reservieren. „Wenn man ins Geschäft geht, kann man eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.“