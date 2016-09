Von Helmut Mittermayr

Reutte – Wie waren die Pläne doch hochfliegend. Ein City Outlet sollte Scharen von Kunden nach Reutte locken. Vorbild war die deutsche Stadt Bad Münstereifel. Der ganze Markt sollte Verkaufsfläche für Modemarkenartikel und der schwächelnde Handel im Bezirkshauptort in neue Umsatzhöhen getrieben werden. Bürgermeister Alois­ Oberer hat den Bau dieser Luftschlösser nun offiziell beendet. In der Gemeinderatssitzung erklärte er den Mandataren, dass das Projekt ad acta gelegt wird. Oberer: „Die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Im Untermarkt, nur dort hätte man starten können, stehen derzeit nur 1000 von 8000 m² Verkaufsfläche leer und damit zur Verfügung. Das ist für einen Outlet-Start mit einer Untergrenze von 10.000 m² viel zu wenig.“ Dies sei aber ein Luxusproblem, also positiv für die aktuelle Situation Reuttes zu sehen. Und für die in einer Outlet-Studie geforderten Neubauten etwa am BTV-Parkplatz oder hinter der Glocke seien keine Investoren zu finden. Jener Runde, die das Outlet vorantrieb, habe er die Einstellung aller Aktivitäten seitens der Gemeinde bereits mitgeteilt.

Zu den von Oberer vorab Informierten gehörte auch Christian Senn, Obmann der Reuttener Kaufmannschaft. „Ich kann den Entschluss des Bürgermeisters angesichts der Rahmenbedingungen nachvollziehen. Die Grundsatzentscheidung dafür wäre nämlich eine riesige und unumkehrbare für den ganzen Ort gewesen. Dann hätte es kein Zurück mehr gegeben. Die Gemeinde samt EW-Werk hätte sicher miteinsteigen müssen“, glaubt Senn. Und andere Orte zeigten, dass gut laufende City Outlets nicht „nur Segen, sondern auch Fluch sein können. Alles muss sich unterordnen. Man denke etwa nur an die schon bestehende Verkehrsproblematik in Reutte.“ Der Kaufleutesprecher vergleicht das City Outlet mit der Hängebrücke: „Vor einigen Jahren war die Zeit für die Highline in Reutte auch nicht reif. Es gab viel Kritik. Manches muss eben erst reifen, bis es gut wird. Deshalb würde ich die Outletidee nur in die Schublade legen, nicht völlig verwerfen. Vielleicht kommt die Zeit?“