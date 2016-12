Von Michael Domanig

Hall – „Ich bin immer noch ganz aufgebracht“, meint Alexandra Stoiser, Anrainerin der Anna-Dengel-Straße im Haller Stadtteil Untere Lend, „und alle Nachbarn und Spaziergänger, mit denen ich gesprochen habe, sind ebenso schockiert.“ Was den Puls der Hallerin derart in die Höhe treibt, sind Abholzungsarbeiten, die die ÖBB vergangene Woche am Bahndamm – der hier abschnittsweise direkt am Fließgewässer des Haller Gießen entlangführt – vorgenommen haben.

„Es ging extrem schnell“, erzählt Stoiser, „und jetzt ist alles kahl.“ Wie ihr ein befreundeter Gärtner berichtet habe, seien auch Haselnusssträucher, Kirschbäume oder ein Maulbeerbaum entfernt worden. Besondere Sorgen bereitet ihr das Schicksal der Biberfamilien, die in der Umgebung leben. „Da redet man immer vom Schutz der Artenvielfalt – und dann werden die Biber so radikal in ihrem Lebensraum beschränkt.“

Gerade die Biber seien es aber, die die Rodungsarbeiten notwendig gemacht hätten, erklärt ÖBB-Pressesprecher René Zumtobel. Immer wieder hätten sie Bäume im Bereich des Bahndamms – der natürlich im Grundbesitz der ÖBB steht – angenagt. „Wenn die Stämme dünner werden, können sie leicht brechen, spätestens beim nächsten Sturm.“ Dadurch sei der Bahnbetrieb ebenso gefährdet wie der Radweg neben dem Bahndamm. Generell gelte: „Wenn Bäume zu nahe am Gleisstrang sind und eine gewisse Länge erreichen, müssen sie weg.“ Es reiche hier nicht aus, die Äste zu entfernen, „es geht um den Hauptstamm. Man stelle sich vor, was passiert, wenn der auf ein Gleis fällt und ein Zug sich mit 140 km/h nähert“, so Zumtobel, der auf diverse internationale Zugunfälle verweist. Die Entscheidung liege in der Verantwortung des Gleismeisters.

Man sei „immer wieder mit Kritik konfrontiert“, wenn Bäume am Bahndamm gefällt werden, ergänzt Zumtobel. „Wir wissen, dass es unpopulär ist, aber es ist notwendig.“ In Hall seien die Maßnahmen „im Einvernehmen mit der Stadt und der Biberbeauftragten“ erfolgt. Dabei sei zum Beispiel auch vereinbart worden, einige vom Biber umgenagte Stämme, die im Bach lagen, zu entfernen, um der Verklausungsgefahr entgegenzuwirken.

Es habe eine Besprechung mit den ÖBB gegeben, „welche Maßnahmen zu setzen sind, um die Sicherheit der Bahnstrecke zu gewährleisten“, bestätigt Monika Eder, Biberbeauftragte der Tiroler Landesregierung. „Dass angenagte Bäume in Bahnnähe ein Risikofaktor sind, ist klar.“ Doch die nun gesetzten Maßnahmen seien „durchaus etwas großzügiger ausgefallen“ als im Vorfeld besprochen, merkt Eder kritisch an. Wer dies veranlasst habe, wisse sie nicht. Nun wolle sie sich zumindest „um eine positive Lösung für die Biber“ bemühen: Ein Teil des frisch gerodeten Materials solle den Tieren als Futter zur Verfügung gestellt werden, „damit sie etwas haben, was sie annagen können, und so in Bachnähe bleiben“. Wenn man dem Biber nämlich „alles wegnimmt, weicht er auf andere Gehölze oder auf Gärten aus – und das wollen wir natürlich nicht“.

Insgesamt drei Biberfamilien seien in diesem Bereich aktiv, berichtet Eder – eine direkt beim Spielplatz Guggerinsel, eine weiter bachaufwärts bei der Firma Fröschl und eine dritte am Inn bei der Mündung des Gießen. Die beiden erstgenannten Familien seien auch am Bahndamm aktiv.

„Die Arbeiten erfolgen auf dem Privatgrund der ÖBB“, von „Einvernehmen“ mit der Stadt könne man deshalb nicht sprechen, meint die Haller Bürgermeisterin Eva Maria Posch (VP).

Auch die Stadt habe in der Vergangenheit nach Biberschäden Bäume entfernen müssen, um Gefährdungen zu vermeiden, dies liege aber schon länger zurück, meint die Stadtchefin. Aktuell könne Posch ausschließen, dass die Stadt selbst in größerem Stil abgeholzt habe. Sehr wohl könne es aber zu Hinweisen an die ÖBB kommen, wenn Bäume von Bahngrund auf öffentliche Flächen zu fallen drohen.