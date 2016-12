Alexander Van der Bellen zeigte, dass sich Wahlen mit einem proeuropäischen Kurs gewinnen lassen. Haben Sie zuerst daran gezweifelt, ob in Österreich eine proeuropäische Linie noch mehrheitsfähig ist? Andrä Rupprechter: So proeuropäisch war der Wahlkampf von Alexander Van der Bellen auch wieder nicht. Ich kenne ihn ja noch aus der Zeit, als die Grünen heftige Gegner des EU-Beitritts waren. Hier hat sich die Partei weiterentwickelt. Heute ist es wichtig, Europa richtig zu erklären. Dann ist es durchaus möglich, die positiven Seiten der EU zu vermitteln. Sie ist als Friedens- und Wohlstandsprojekt wichtiger denn je. In den letzten Jahren beweist sie aber nur sehr wenig Lösungskompetenz. Die Kritik an der EU ist also auch berechtigt.

Die EU besteht ebenso aus den nationalen Regierungen. Sie sind mitverantwortlich für die bestehende Situation. Rupprechter: Es ist die Gemeinschaftskompetenz abhandengekommen. Das hat auch mit den Institutionen zu tun. Die Kommission hat sich als Initiativorgan sehr stark zurückgenommen und das Parlament übt sich in einer Art Generalopposition. So sollte es nicht sein. Der Europäische Rat, als Kammer der Staaten, ist ein bisschen zum europäischen Sowjet geworden. Oft repräsentiert er nicht die Gemeinschaft der EU, sondern Nationalismen.

Das heißt es wird im Rat zu viel Innenpolitik gemacht? Rupprechter: Sehr viel Show und Inszenierung. Leider haben wir mit Donald Tusk zudem einen sehr schwachen Ratspräsidenten, der die EU nicht weitergebracht hat.

Was hätte er besser machen können? Rupprechter: Tusk war die längste Zeit nur auf seine Heimat Polen fokussiert und zu wenig darauf, wie wir die EU in diesen schwierigen Zeiten voranbringen können. Er hat leider dem Europäischen Rat geschadet.

Sie tendieren dazu, die Steuervergünstigung für Diesel abzuschaffen. Warum wäre dies sinnvoll? Rupprechter: Der Verkehr ist außerhalb des Emissionshandels der größte Emittent von Treibhausgasen. Benzin- und Dieselverbrennungsmotoren machen immer noch 93 Prozent der Antriebssysteme aus. Dass wir von dieser Abhängigkeit wegkommen müssen, liegt auf der Hand. E-Mobilität ist die kommende Mobilitätsform, vor allem im Individualverkehr. Daher haben wir mit Jörg Leichtfried und dem Automobilhandel ein 72 Millionen Euro schweres Anreizpaket fixiert.

Braucht es dennoch ein Ende der Steuerbegünstigung von Diesel? Rupprechter: Es ist unstrittig, dass das Dieselprivileg aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll ist. Eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium denkt darüber nach, wie wir ein schrittweises Auslaufen der Steuerbegünstigung sinnvoll organisieren können. Die konkreten Maßnahmen werden wir im Rahmen der Klima- und Energiestrategie festschreiben.

Kommt damit auch eine Art ökologische Steuerreform? Rupprechter: Reinhold Mitterlehner hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, dass die nächste Etappe der Steuerreform eine ökologische sein muss.

Wird die ökologische Steuerreform Teil der Klima- und Energiestrategie werden? Rupprechter: Ja. Ökologische Ansatzpunkte müssen im künftigen Steuersystem Teil der Klima- und Energiestrategie sein. Mir ist jedoch wichtig, dass es nicht mehr Belastungen gibt, sondern eine Umschichtung. Jene Sektoren, welche die Umwelt mehr belasten, sollten mehr belastet werden, während der Faktor Arbeit entlastet werden soll.

Damit können wir kommendes Jahr rechnen? Rupprechter: Wir diskutieren das im kommenden Jahr im Rahmen der Klima- und Energiestrategie. Es stellt sich nur die Frage, ob das mit dem Koalitionspartner machbar ist.

Können Sie sich eine breite CO2-Steuer vorstellen? Rupprechter: Dass wir im EU-weiten Kontext eine harmonisierte CO2-Abgabe brauchen, ist unstrittig. Bis sich alle EU-Finanzminister darauf einigen, wird es aber noch dauern. Es macht jedoch keinen Sinn, dass jedes einzelne EU-Mitgliedsland nun verschiedene CO2-Abgaben konzipiert.

In Tirol gibt es immer noch einen hohen Anteil an Ölheizungen. Sie wollen ein Verbot, können es aber nicht erlassen, weil das in der Kompetenz der Länder liegt. Rupprechter: Niederösterreich ist mit sehr positivem Beispiel vorangegangen. Ab 2019 wird es dort ein Verbot geben. Dabei werden nicht bestehende Ölheizungen verboten, d.h. beim Neubau fossile Energieformen ausgeschlossen. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn mehr, in diese Heizform zu investieren. Die Ölpreise werden stark steigen. Alleine 2016 hatten wir ein Plus von 45 Prozent. Die Bürger sollten von vornherein Energiequellen nutzen, die heimisch sind.

Der Ölhandel fördert aber noch heute den Austausch von alten zu neuen Ölkesseln mit bis zu 3000 Euro.

Rupprechter: Ich halte es unsinnig, in diesen Bereich zu investieren. Bund und Länder fördern jetzt schon jene, die auf saubere Energie umsteigen. Und das werden wir in Zukunft noch stärker tun. Es wird immer restriktiver werden, überhaupt noch Ölheizungen zu verwenden.

Das Interview führten Birgit Entner und Serdar Sahin