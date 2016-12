Von Alois Vahrner

Innsbruck – Die jüngsten Ansagen von Sozialminister Alois Stöger in einem TT-Interview, in dem er sich u. a. für eine Arbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich, sechs Urlaubswochen und neue Steuern für „Reiche“ und auf die Wertschöpfung ausgesprochen hatte, lassen Tirols Wirtschaftsbund-, Tourismus- und Seilbahner-Chef Hörl kochen. „Als Verkehrsminister hatte mich Stöger noch positiv überrascht, weil er sich bei Seilbahn-Fragen bis ins Detail ausgekannt hat, jetzt gibt er sich aber als Obermarxist der Bundesregierung.“ Stöger rühre in „ideologisch roten Töpfen, da wird mir für den Standort Österreich angst und bange“.

Hörl empfiehlt Stöger statt der Urlaubs-Verlängerung eine sechswöchige Reise nach Frankreich und ein Studium von dessen 35-Stunden-Woche, womit die Wirtschaft gerade gegen die Wand gefahren werde. Und dass von einem längeren Urlaub der Tourismus profitiere, wie Stöger meinte, glaubt Hörl auch nicht. „Das ist, wie wenn ich einem Wüstenstaat Sand hinliefere.“

Verärgert ist Hörl, dass Stöger eine Aufnahme von Köchen in die Mängelberufs­liste (dann könnten zusätzliche ausländische Kräfte angeworben werden) abgelehnt hat. Es helfe Tirol nichts, wenn in Ostösterreich viele Köche arbeitslos gemeldet seien, diese aber vom AMS wegen der Zumutbarkeitregeln nicht nach Tirol vermittelt würden.

Tirol habe 26.000 Arbeitslose, könne aber gleichzeitig Tausende Stellen (im Tourismus würden wegen Aussichtslosigkeit weitere 2000 Stellen nicht gemeldet) nicht nachbesetzen. Daher drängt Hörl auf Verschärfungen bei der Mindestsicherung, zumal sich der Personalstand im Tourismus seit dem Jahr 2000 verdoppelt habe und bis zum Jahr 2030 bis zu 10.400 Arbeitskräfte fehlen könnten. Er gebe Landesrätin Christine Baur Recht, dass die Integration von Ausländern nur mit Arbeit möglich sei. Tirols großzügige Regelung habe dazu geführt, dass heuer mindestens 500 „Sozialtouristen“ aus anderen Bundesländern nach Tirol gekommen seien.

Sein Fett bekommt aber auch ÖVP-Umweltminister Andrä Rupprechter ab, der sich gegenüber der TT für ein Ende der steuerlichen Diesel-Besserstellung ausgesprochen hatte. Rupprechter solle sich besser für ein Ende der überzogenen Allergenverordnung einsetzen.

Hörl stimmt LH Günther Platter zu, der jüngst die Koalitionsfrage nach der nächsten Landtagswahl als „völlig offen“ bezeichnet hatte. LHStv. Ingrid Felipe agiere durchaus mit wirtschaftlichem Sachverstand, es gebe bei den Grünen aber leider auch andere Vertreter. Die SPÖ sei noch in der „Eigen-Krisen-Bewältigung“, die FPÖ denke bei „manchen Fragen linker als die SPÖ und die Grünen“.

Der Ausbau von Großkraftwerken müsse für eine echte Energiewende und statt der jährlich zwei Mrd. Euro an Importen von fossilen Energieträgern kommen. Die Kraftwerksregionen müssten profitieren und nicht etwa durch neue Naturschutzgebiete zusätzlich behindert werden.

Der Wirtschaftsbund hat eine Serie gestartet, in der man die mögliche Zukunft von Branchen wie in der Logistik oder der Mobilität in 10 bis 15 Jahren diskutiere. Und wie sieht Wirtschaftsbund­obmann Hörl die Zukunft der Wirtschaftskammer? Da sei Präsident Jürgen Bodenser (wird demnächst 70) bis 2020 gewählt. „Der Ball liegt dort im Spielfeld.“