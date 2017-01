Innsbruck – Russische Urlauber sind in den vergangenen Jahren in Tirol zur Mangelware geworden, seitdem nach der Ukraine-Krise und den damit verbundenen Sanktionen die Reisezahlen drastisch einbrachen. Das berüchtigte Jännerloch lebte im Tourismus wieder auf. Aktuell allerdings kommen erstmals wieder etwas mehr Urlauber aus Russland in Tirol an. Viele feiern am 7. Jänner hier das orthodoxe Weihnachtsfest.

Allein am Montag landeten 20 Privatjets am Innsbrucker Flughafen. Diese Woche finden zehn Direktflüge aus Osteuropa statt. „Insgesamt erholt sich der GUS-Verkehr langsam wieder“, erklärt der Flughafen-Sprecher Patrick Dierich. In der ersten Jännerhälfte wurden mehrere Zusatzflüge der sibirischen S7 Airlines aus Moskau aufgelegt und auch die AUA bietet laut Dierich einige zusätzliche Verbindungen in die russische Hauptstadt an. Die Lufthansa-Tochter fliegt im Winter immer samstags nach Moskau sowie nach Kiew. Und die AUA hat laut Dierich auch die Kapazitäten nach Wien verstärkt – dort steigen viele Urlauber aus dem Osten um.

Mittlerweile kommen Russen und Ukrainer praktisch ausschließlich via Linienverbindungen ins Land. Von den in Summe 250 Flug-Rotationen diese Woche sind nur 25 Flüge Charter-Verbindungen. Die Osteuropa-Flüge seien bis dato sehr gut gebucht, die Zahlen seien leicht besser als im vergangenen Winter, allerdings nicht aussagekräftig quantifizierbar, berichtet Dierich. In Summe werden diese Woche etwa 40.000 Passagiere in Innsbruck landen und abfliegen. Rund um die Weihnachtsfeiertage waren es etwa 30.000.

Der Flughafen hat vergangenes Jahr wieder knapp die Millionenmarke bei den Passagieren erreicht. Flughafenchef Marco Pernetta sprach kürzlich von einem „sehr schwierigen Jahr 2016“. Die Sommersaison sei „nicht gerade einfach“ gewesen, da Destinationen wie Ägypten oder Tunesien große Einbußen verzeichneten. Die Nachfrage im Winter sei hingegen stark. In der laufenden Saison hofft der Flughafen – trotz des Schneemangels – darauf, erstmals mehr als 600.000 Passagiere abzufertigen.

Wie viele Russen in Summe derzeit ihre Winterferien in Tirol verbringen, lässt sich laut Tirol Werbung nicht verlässlich abschätzen. „Jene Regionen, die traditionell stark bei Gästen aus Russland sind, gehen allerdings von einer Konsolidierung bzw. einem leichten Wachstum aus“, hieß es gegenüber der TT. Russische Urlauber seien für den Tiroler Tourismus besonders attraktive Gäste: Sie füllen freie Kapazitäten im Jänner und geben im Schnitt pro Tag 195 Euro aus – deutlich mehr als der Schnitt der Urlauber mit 155 Euro. Tschechien und Polen haben Russland bei Ankünften und Nächtigungen im Winter mittlerweile überholt. (wer)