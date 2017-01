Absam, St. Moritz – Anlässlich der im Februar stattfindenden Alpinen Skiweltmeisterschaft 2017 hat St. Moritz kräftig aufgerüstet. So wurden einerseits die vorhandenen Rennstrecken technisch adaptiert, andererseits bildet die Errichtung des größten Naturspeichersees der Schweiz mit 400.000 Kubikmetern Fassungsvermögen das absolute Herzstück.

Dafür haben die Verantwortlichen in St. Moritz auf das Know-how des Tiroler Skigebietsplaners Klenkhart & Partner zurückgegriffen. Das Absamer Unternehmen hat unter anderem bereits die Skipisten für die Ski-Weltmeisterschaft in Garmisch adaptiert und ist auch in die Planungen der Nordische­n Skiweltmeisterschaft 2019 in Seefeld eingebunden.

Laut Klenkhart wurde mit dem Bau des Speichersees in St. Moritz die Effizienz und damit auch die Ökobilanz der technischen Beschneiung wesentlich verbessert. Zudem habe man die Attraktivität der Damen- und Herrenpisten in Corviglia deutlich gesteigert. An den Streckenabschnitten „Rominger-­Sprung“ und „Reinalter“ seien Geländekorrekturen vorgenommen worden, um die Sicherheit der Piste zu erhöhen. Zudem wurde der in die Jahre gekommene Skitunnel „Verein­a“ vergrößert.

Klenkhart & Partner beschäftigen aktuell 25 Mitarbeiter und erwirtschaften laut eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 3,5 Mio. Euro. Neben Projekten in den Alpen wurden vom Tiroler Planungsbüro auch Skigebiete in der Ukraine, in Rumänien, Bulgarien, der Türkei und in China verwirklicht. (TT)