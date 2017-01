Hamburg – Erstmals seit sieben Jahren werden die Firmenpleiten heuer weltweit wieder zunehmen. Das geht aus einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes hervor. Demnach steigt die Zahl der Insolvenzen weltweit um 1 %. Die größten Steigerungen erwartet Euler Hermes in Lateinamerika, Afrika und Asien-Pazifik.

Laut der Euler-Hermes-Österreich-Beteiligung Prisma sind besonders insolvenzgefährdete Branchen hierzulande der Bau sowie die Maschinen- und Metallindustrie. Rückläufige Auftragseingänge und Verzögerungen beim Abschluss von neuen Projekten würden einigen Anlagenbauern, aber auch den Mittelbetrieben am Bau zu schaffen machen. „Insbesondere, wenn sie die Digitalisierung noch nicht begonnen haben“, so Prisma-Risikoexpertin Marina Machan. 2016 stieg die Zahl der Firmenpleiten in Österreich um 1,5 %. Unter anderem mussten laut Prisma Traditionsunternehmen wie Vogel & Noot Landmaschinen, die Spinnerei Borckenstein und Kresta Anlagenbau Insolvenz anmelden. (APA)