Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Atmen Innsbrucks Hoteliers jetzt auf? Diese Frage stellt sich, nachdem der Innsbrucker Bauausschuss das „P3“-Projekt von Pema-Chef Markus Schafferer beim Hauptbahnhof auf 9000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche (BGF) begrenzt hat. Wie berichtet, wollte Schafferer mindestens 12.000 m², um damit auch die Hotelkette Motel One mit einem 220-Zimmer-Betrieb nach Innsbruck zu locken. Nicht gegen Motel One, aber gegen diese Dimension machten die ortsansässigen Großhoteliers Hand in Hand mit Wirtschaftskammer und Tourismusverband mobil. Tenor: Der Innsbrucker Markt vertrage das nicht. 120 Zimmer sei das Maximum, wetterte Hotelier und TVB-Vorstand August Penz zuletzt bei der TVB-Vollversammlung.

Durch das städtische BGF-Limit setzte die Pema selbst ein dickes Fragezeichen hinter ihre ursprünglichen Hotelpläne. Deren Wirtschaftlichkeit könne erst nach Vorliegen des Siegerprojektes im Architekturwettbewerb neu geprüft werden, sagte Schafferer letzte Woche. Die Stadt verlangt indes aber bereits vor Wettbewerbsstart ein verbindliches Nutzungskonzept.

TVB und Kammer sehen ihre Bedenken ernstgenommen. Nun werden versöhnlichere Töne angeschlagen. Denn Motel One würde man trotz allem gerne in Innsbruck sehen. „Ich glaube nicht ganz, dass das jetzt nicht kommt“, sagt Mario Gerber. Der Sprecher der Hotellerie in der Kammer rechnet vor, dass Pema immer noch ein Hotel mit bis zu 160 Zimmern am Standort Südbahnstraße unterbringen könne: „Damit könnten wir als Kammer gut leben.“ Auch wenn diese neue Haltung nicht den Gusto aller Hoteliers in der Stadt treffe, so Gerber, sei sie mit den Innsbrucker Branchenkollegen abgesprochen. Gerber zeigt sich „gespannt, wohin die Reise jetzt gehen wird“. Ein 160-Zimmer-Hotel müsse wirtschaftlich zu führen sein, ist Gerber überzeugt.

Dass „jeder um jeden Quadratmeter kämpft“, versteht auch TVB-Obmann Karl Gostner. Ähnlich wie Gerber schreibt er aber die P3-Hotelpläne noch nicht ab. Motel One habe bereits vor dem P3-Entwurf an weit kleineren Projekten in Innsbruck Interesse gezeigt: „Das Aus ist noch nicht definitiv.“ Wenn doch, sei es aber „sehr bedauerlich“.

Gegenüber der Stadt soll Motel One wenige Tage vor der letztwöchigen Bauausschusssitzung nicht nur auf finale Vertragsverhandlungen mit Pema verwiesen haben, sondern auch auf interne Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die bei 250 Zimmern lägen. Eine Reduzierung der Zimmeranzahl würde die Betriebseffizienz mindern – diese sei aber für das Hotelkonzept existenziell, so die Auskunft.

Interessant ist weiters, dass selbst die von der Stadt beauftragte Hotelstudie der Firma Conos in einem ersten Zwischenbericht zum Schluss kommt, dass ein 220-Zimmer-Hotel zwar das größte Einzelhotel in der Stadt wäre, jedoch zu keiner Markt-Dominanz in Innsbruck führen würde. Hierzu würden die bereits bestehenden „familiengeführten Privatketten“ wie jene von Penz, Stiebleichinger und Ultsch ähnliche oder größere Kapazitäten aufweisen.

Gerber zeigt sich irritiert darüber, dass der Bauausschuss bereits Teilergebnisse der Hotelstudie vorgelegt bekommen hat, wo selbige noch nicht abgeschlossen sei. Zumal Gerber selbst erst heute eine Stellungnahme der Kammer dazu abgeben soll.