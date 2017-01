Seit Ihrem Einstieg im Oktober 2015 als Marktleiter der Innsbrucker Markthalle hat sich einiges verändert: u. a. ein neuer Schriftzug an der Fassade, ein Würfel als Leuchtreklame, ein neues Lichtkonzept im Inneren der Halle. Herr Dengg, gibt es andere Markthallen, die Ihnen Vorbild sind?

Kurt Dengg: Die beiden kürzlich in Schweden eröffneten Markthallen gefallen mir sehr gut, auch die in Lissabon. Ein konkretes Vorbild gibt es jedoch für mich nicht. Ich schätze an den genannten Hallen, dass der Branchenmix stimmt und besonders Lissabon ist ein Treffpunkt für die Menschen am Abend. Das Essen und Trinken ist dort ein wichtiger Aspekt.

Es scheint die Kulinarik in der Innsbrucker Markthalle immer wichtiger zu werden.

Dengg: Der Kunde genießt das Einkaufen beim regionalen Händler und die Vielfalt, denn die Innsbrucker Markthalle hat mehr als Obst und Gemüse zu bieten. Auf Händlerseite stößt der Kunde auf Menschen, die mit den Produkten groß geworden sind und aus den Herkunftsländern der Ware kommen. Daher stimmt die Beratung, was Lagerung und Verarbeitung betrifft. Er kann aber auch bei uns einfach einen Kaffee trinken oder die Produkte in unseren diversen Gastronomiebetrieben verkosten.

Sie haben zehn neue Stände in die Markthalle gebracht. Welche Vorgaben müssen künftige Mieter erfüllen, um für die Markthalle interessant zu sein?

Dengg: Mir ist wichtig, dass die angebotene Produktpalette zu uns passt und der Mieter muss mit seinen Produkten auf du sein. Das zeigt sich schon darin, dass wir über einen Wein-, Käse- und Ölsommelier verfügen. Zudem muss die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen.

Sie haben die Vielfalt und den Branchenmix angesprochen. Fehlt der Markthalle noch etwas?

Denng: Von den herkömmlichen Produkten nichts. Uns ist jedoch wichtig, dass unsere Mieter neue innovative Produkte anbieten. Wir sind derzeit gut aufgestellt, es kommt jedoch immer wieder etwas Neues auf den Markt.

Haben Sie überhaupt noch Platz für neue Mieter?

Denng: Derzeit sind wir ausgebucht. Aber wenn etwas Neues auf den Markt kommt, können wir den Platz schaffen, indem wir beispielsweise die Fläche eines Mieters verkleinern. Ein Thema sind für uns z. B. auch die Food Trucks, die derzeit auf der Messe Station machen. Wir wollen in Zukunft in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Innenstadtkaufleuten und anderen Veranstaltungen am Marktplatz und Innpromenade planen.

Wie hat sich denn die Frequenz in der Markthalle entwickelt?

Dengg: Einen Frequenzzähler gibt es erst seit Februar 2016. Von Monat zu Monat steigt die Frequenz zwischen 8 und 10 Prozent. Mittlerweile haben wir mehr als 100.000 Besucher pro Monat. Wichtig sind mir auch die Touristen: Eine gut funktionierende Markthalle hat einen Touristenanteil von 40 bis 50 Prozent. Als ich begonnen habe, lag er bei fünf bis sechs Prozent, mittlerweile liegen wir zwischen 18 und 20 Prozent.

Wie soll sich die Markthalle in drei bis fünf Jahren entwickeln?

Denng: Sie soll eine Anlaufstelle für Innsbrucker und Touristen im kulinarischen Bereich werden. Man soll sich dort auf einen Kaffee oder Drink treffen. Einmal im Monat planen wir auch in der alten Halle eine Veranstaltung. Sie soll zum Treffpunkt mitten in der Stadt werden.

Das Interview führte Frank Tschoner