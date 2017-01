Von Max Strozzi

Kitzbühel – Ende 2016 ist die in Kitzbühel ansässige Risikokapital-Firma kitzVenture gestartet. Die Firma sammelt von Kleinanlegern Risikogeld in Form von Nachrangdarlehen – unbesicherte Kredite – mit drei Jahren Laufzeit ein, um es nach eigenen Angaben in Start-ups zu investieren. Ab 250 Euro sei man dabei, geboten wird eine Fixverzinsung von jährlich 9,75 %. Zwischen 1,5 Mio. und 4,995 Mio. Euro will kitzVenture einsammeln.

Das Unternehmen hat auch das Interesse der Finanzmarktaufsicht (FMA) geweckt. „Wir haben kitzVenture am Radar“, sagt die FMA zur TT. Es habe bereits viele Anfragen zu der Firma gegeben. „Wenn 9,75 % versprochen werden, verweisen wir auf die Grundprinzipien der Anlage: je höher, desto riskanter.“

Konsumentenschützer und Anlegerschützer kritisieren fehlende Transparenz. In welche Start-ups das Geld der Anleger fließt, gab kitzVenture auf TT-Anfrage nicht bekannt und ist auch auf der Homepage nicht ersichtlich. „Sieben innovative Start-ups“ würden „in der Pipeline“ sein und „in Kürze auch veröffentlicht“, teilte das Unternehmen im November mit. Bis dato ist die Veröffentlichung ausgeblieben. Auch gegenüber Trend und Kurier gab man sich bedeckt. Auf seiner Homepage wirbt kitzVenture mit „Beteiligungen“ an Facebook, OMV, Post oder Zalando – allesamt weit davon entfernt, Start-ups zu sein. Höhe der „Beteiligungen“? Unklar. Die einzigen beiden „Start-ups“, die kitzVenture nennt, sind ihr selbst zuzurechnen.

„Warum ich mein Geld hier anlegen soll, erschließt sich mir nicht“, sagt Anlegerschützer Wilhelm Rasinger. „Außer eines versprochenen Coupon ist keine substanzielle Information vorhanden. Jeder soll es sich dreimal überlegen, ob er in eine solche Black Box sein Geld einwirft. Auch wer OMV-Aktien kaufen will, braucht keine solche Konstruktion.“ Auch das Verbraucherschutzforum Berlin fordert Transparenz – man könne meinen, dass kitzVenture „von Unternehmen mit großen Namen etwas Glanz abbekommen“ wolle. Deren Rat: „Nur Geld anlegen, was Sie nicht unbedingt benötigen, es gibt ein Totalverlustrisiko.“ Ähnlich die AK Tirol: Wer an Erhalt seines Vermögens interessiert ist, sollte besonders vorsichtig sein. Zinsen und Kapitalrückzahlung würden nur gezahlt, wenn das Unternehmen sich das leisten kann. Der Vki spricht von „hochgradig spekulativem Investment, vor dem wir nur ausdrücklich warnen können“.

Das Totalverlustrisiko ist im unbesicherten Nachrangdarlehen begründet. Vor diesem Risiko warnt kitzVenture selbst in seinem Kapitalmarktprospekt. Zinsen oder Rückzahlung können nur „nach Befriedigung sämtlicher vorrangiger Gläubiger erfolgen“. Etliche weitere Risiken werden angeführt. Etwa, dass es sich um ein „Blind-Pool-Konzept handelt“, bei dem Anleger sich kein Bild über die Investments machen können. Weiters bestehe das Risiko, dass es aufgrund von Verflechtungen zwischen kitzVenture, den Gesellschaftern und den Beteiligungen zu Interessenskonflikten kommt, die „zum Nachteil der Anleger gelöst“ werden.

Das Modell von kitzVenture mit Nachrangdarlehen und bis zu 4,995 Mio. Euro Anlegersumme entzieht sich der Kontrolle der FMA. Allerdings wundere sich die Crowdinvesting-Branche, dass kitzVenture nicht als Alternativer Investmentfonds klassifiziert wird, für den das strenge AIFM-Gesetz gelten würde, kritisiert die Zeitschrift Fondsprofessionell.

Hinter kitzVenture stehen Deutsche. Die Firma sitzt in Kitzbühel an derselben Adresse wie die Steuerberatungskanzlei „kitzTreuhand“ von BM Klaus Winkler, dessen Kanzlei für kitzVenture zumindest 2015 die Buchhaltung geführt sowie Jahresabschluss und Steuererklärung erstellt hat. Winkler schien zunächst bei kitzVenture als Beiratsmitglied auf, nach einem kritischen Trend-Artikel verschwand der Hinweis. „Ich habe diese Funktion nie ausgeübt und deshalb sofort wieder zurückgelegt“, so Winkler zur TT. KitzVenture habe Büros im Dachgeschoß mit eigenem Eingang gemietet, daher handle es sich nicht um seine Kanzleiadresse.