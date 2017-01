Von Alois Vahrner

Imst – Weiterhin auf Wachstumskurs sieht sich die Pfeifer Holding, einer der führenden Akteure der europäischen Holzindustrie mit Hauptsitz in Imst. Insgesamt 628 Mio. Euro hat Pfeifer im Vorjahr umgesetzt, 82 Prozent davon in den sechs Kernmärkten Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich und Spanien. Die restlichen 18 Prozent in 84 Ländern auf der ganzen Welt.

In den kommenden Jahren soll der Anteil des europäischen Marktes auf 90 Prozent ausgebaut werden, kündigt Geschäftsführer Michael Pfeifer an. Heuer plant die Gruppe ein Umsatzplus von drei Prozent auf etwa 650 Mio. Euro. Pfeifer beschäftigt an acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien insgesamt 1800 Mitarbeiter. In Tirol ist das Unternehmen mit dem Firmensitz in Imst sowie der Niederlassung in Kundl aktiv.

„Von 2004 bis 2008 erlebten wir in den südeuropäischen Ländern einen regelrechten Holz-Boom. Der Absatzeinbruch im Zuge der internationalen Finanzkrise führte zu einer Marktbereinigung. Überlebt hat, wer schnell genug reagieren konnte“, sagt Pfeifer-Vertriebsleiter Ingo Meitinger. Durch eine ausgewogene Produktpalette, hohe Flexibilität und verlässliche Beziehungen zum Holz- und Baustoffhandel sei Pfeifer unbeschadet durch die Krise gekommen.

Wesentlicher Grund dafür, dass sich Pfeifer vor allem auf Europa konzentrieren will, seien neben den guten Aussichten in Europa auch die Unsicherheiten in vielen anderen Ländern und Regionen, etwa der Türkei, der Ukraine, aber auch in den USA und im asiatischen Raum.

Der Trend hin zu Holz halte an, und das nicht nur im Baubereich, sagt Pfeifer. „Biobrennstoffe und vor allem Pellets spielen eine immer wichtigere Rolle als Alternative zu Öl und Gas bei der Wärmeerzeugung, außerdem werden Flüchtlingsunterbringungen mittlerweile oft in Holzbauweise realisiert.“ Davon profitiere die Gruppe besonders in Österreich, Deutschland und Italien.

Aktuell kommen rund 20 Prozent der Umsätze aus dem schnell wachsenden Biobrennstoffmarkt, jeweils 25 Prozent entfallen auf Schnittholz und Verpackungsschnittholz inklusive Palettenklötze, 17 Prozent machen Betonschalungs- und 13 Prozent Holzbauprodukte aus.

Stark vertreten war Pfeifer bei der alle zwei Jahre stattfindenden „Bau München“, der Weltleitmesse der Bauwirtschaft (vom 14. bis 19. Jänner). Man nutze die Messe traditionell als Plattform für Vertriebsaktivitäten und zum Austausch mit führenden Meinungsbildnern der Branche. Mehr als 2000 Aussteller aus 42 Ländern trafen in München auf 250.000 Besucher.