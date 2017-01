Innsbruck – Es ist ein riesiges medizinisches Problem und ein potenzieller Millionenmarkt: Der Kampf gegen gefährliche Krankenhauskeime hat Innsbrucker Mediziner und den Unterländer Holzriesen Egger zusammegeführt. Sie forschen aktuell im Rahmen eines Christian-Doppler-Labors (CD-Labor) an neuen Oberflächen und Materialien, die Infektionen verhindern sollen. Ziel ist es, Spitalsmöbel zu bauen, die Mikroben die Lebensgrundlage entziehen.

Sollte den Tirolern ein Durchbruch gelingen, könnten sie weltweit reüssieren. „Es gibt de facto derzeit keine Oberfläche, die wirkt. Wir wollen die Ersten sein“, betonte Forscherin Cornelia Lass-Flörl von der Medizinischen Universität Innsbruck kürzlich bei einer Präsentation des Projekts. Das CD-Labor ist auf sieben Jahre angelegt und hat ein Budget von 850.000 Euro über die gesamte Laufzeit.

Die so genannten nosokomialen Infektionen zählen zu den häufigsten Komplikationen bei der Behandlung von Krankenhauspatienten. In Europa kommt es pro Jahr zu rund 3,2 Mio. solcher Infektionen. Laut Schätzungen sterben jährlich etwa 37.000 Menschen in der EU daran, in Österreich dürften es ca. 2400 Todesfälle sein.

Für Egger ist das Projekt eines der aktuell größten Forschungsvorhaben. „Der Markt ist sehr groß“, erklärte Michael Egger jun. gegenüber der TT. Im Geschaftsjahr 2015/2016 wendete Egger insgesamt 7 Mio. Euro und 23.400 Arbeitsstunden für Forschung und Entwicklung auf. Die Gruppe beschäftigt rund 8000 Mitarbeiter und setzte im Vorjahr 2,34 Mrd. Euro um.

In Tirol gibt es derzeit 5 CD-Labors. 2016 waren 8 Tiroler Firmen an insgesamt 11 CD-Labors beteiligt – unter ihnen Ceratizit, Durst, Plansee, Sandoz und Schretter & Cie. (wer)