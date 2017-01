Langkampfen – Die bekannte Tiroler Rasenmäher-Marke Viking wird 2019 eingestellt. Die Eigentümer des Langkampfener Traditionsunternehmens, die deutsche Stihl-Gruppe, will künftig alle ihre Produkte unter dem einzigen Markennamen Stihl bewerben und vertreiben. Am Standort in Langkampfen wird aber nicht gerüttelt, vielmehr soll dieser von der Umstellung sogar profitieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch in Sachen Garantie, Ersatzteile und Service werde sich nichts ändern, wurde versichert.

Während Viking sich mit seinen grünen Rasenmähern, Gartenhäckslern, Motorhacken und Co. bislang auf den europäischen Markt beschränkt habe, werden die Stihl-Produkte weltweit verkauft. Der Markenwechsel eröffne dem Viking-Sortiment mittelfristig eine weltweite Vertriebsperspektive, hieß es. Das Gesamtsortiment bleibe unverändert erhalten, wurde außerdem noch betont.

Zugleich werde die Beschäftigung im Tiroler Viking-Werk mit der Markenumstellung gestärkt, erklärte Stihl, ohne dazu konkrete Zahlen zu nennen. 2015 erwirtschaftete Viking mit 373 Mitarbeitern einen Umsatz von 193,9 Mio. Euro. Die Tiroler Firma gehört seit 1992 zu der deutschen Gruppe, wobei bereits seit 2008 alle handgetragenen Elektrogeräte von Viking unter der Marke der Mutter verkauft werden. Stihl, bekannt für seine Motorsägen, fertigt und vertreibt zahlreiche motorbetriebene Geräte unter anderem für die Forst- und Landwirtschaft und auch für Private. 2015 wurde mit 14.245 Mitarbeitern weltweit ein Umsatz von 3,25 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Produkte werden in 160 Ländern vertrieben. (wer)