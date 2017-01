London - Vor der anstehenden Trennung von der EU hat Großbritannien 2016 ein Wirtschaftswachstum von 2,0 Prozent geschafft. Selbst zum Jahresende zeigten sich keine konjunkturellen Bremsspuren auf der Insel: Die Wirtschaft brummte in den letzten drei Monaten ebenso stark wie im Sommer. Das BIP legte um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt in London am Donnerstag mitteilte.

Die Konsumlust der Verbraucher bescherte den Dienstleistern Wachstum, während Industrie und Bau mehr oder weniger auf der Stelle traten.

EU-Kommissar: Brexit-Effekt schlägt erst ab 2017 durch

Finanzminister Philip Hammond betonte, die Zahlen untermauerten die fundamentale Stärke der Wirtschaft, auch wenn die Trennung von der EU mit „Unsicherheit“ verbunden sei. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici warnte, die negativen Folgen des Brexit werde das Vereinigte Königreich im laufenden und kommenden Jahr deutlicher zu spüren bekommen. In einem Volksentscheid haben die Briten im Juni 2016 dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Vielfach geäußerte Befürchtungen vor einem Wirtschaftseinbruch nach dem Brexit-Votum haben sich bisher nicht bewahrheitet.

Die Autoproduktion ist 2016 sogar auf den höchsten Stand seit 17 Jahren gestiegen. Doch es gibt einen großen Wermutstropfen dabei: Die Investitionen in dem Sektor gingen um ein Drittel auf 1,66 Mrd. Pfund (1,95 Mrd. Euro) zurück, wie der Branchenverband SMMT mitteilte. Er führte dies auch auf das Brexit-Referendum zurück. Wegen des geplanten Ausstiegs aus der EU herrsche Unsicherheit bei den Unternehmen. Autohersteller befürchten eine Schwächung der heimischen Standorte.

Ökonom James Knightley von der Bank ING erwartet vor diesem Hintergrund, dass sich das BIP-Wachstum 2017 auf 1,4 Prozent abkühlen wird: „Die vom Brexit ausgelöste Unsicherheit zeigt sich bereits in der vorsichtigen Haltung der Firmen bei Investitionen und bei der Personalplanung.“ (APA/Reuters)