Herr Bundespräsident, haben Sie sich schon an diese Anrede gewöhnt?

Alexander Van der Bellen: Schon. Aber ob das immer so sein muss? Genügt nicht auch Van der Bellen?

Ist Ihr Terminkalender bereits rappelvoll?

Van der Bellen: Wir improvisieren noch. Es sind nicht nur die Termine, die Mappen, die da liegen (zeigt auf einen Stapel), das sind Hunderte Verleihungen, die müssen alle vom Bundespräsidenten persönlich unterzeichnet werden. In den nächsten Wochen werde ich erste Arbeitsgespräche mit Regierung und Parteiobleuten führen.

Können Sie sich Zeit für Privates freischaufeln oder ist man als Bundespräsident nie mehr privat?

Van der Bellen: Das muss gehen. Ich würde sehr gern wieder einmal mit meiner Frau ins Theater gehen, das letzte Jahr war keine Zeit dafür. So etwas ist jetzt naturgemäß immer ein öffentlicher Auftritt, aber daran werden wir uns gewöhnen.

Ein paar Meter weiter drüben im Bundeskanzleramt verhandelt die Bundesregierung über ihren Fortbestand. Inwieweit sind Sie eingebunden?

Van der Bellen: Im Groben, ohne mich in Details über Gebühr einzumischen. Ich informiere mich, wie der Stand ist.

Wer ruft wen an?

Van der Bellen: Das wollen wir offen lassen.

Haben Sie einen Moment lang darüber nachgedacht, am Tag Ihrer Angelobung das Demissionsangebot der Regierung doch anzunehmen?

Van der Bellen: Nein. Bundeskanzler Kern, Vizekanzler Mitterlehner und ich haben die Gelegenheit genützt, um über politische Fragen zu sprechen. Es hat dann etwas länger gedauert.

Ihnen wäre es also lieber, die Bundesregierung käme mit konkreten Beschlüssen, statt es endet mit Neuwahlen?

Van der Bellen: Das ist Sache des Parlaments. Wenn die Mehrheit dort beschließt, Neuwahlen durchzuführen, dann hat das der Bundespräsident zur Kenntnis zu nehmen. Vorziehen würde ich, wenn die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen. Politik ist auch eine Kunst, aber ein Künstler muss auch was von seinem Handwerk verstehen. In der Politik kommt es auch darauf an, das greifbare Werkstück vorzulegen.

In Ihrer Rede am Donnerstag haben Sie auch betont, dass die Zuversicht größer als der Zweifel sein muss. Woher kommt Ihr Optimismus? Die FPÖ hat Ihnen nur sparsam applaudiert.

Van der Bellen: Ich habe schon ein relativ langes Leben hinter mir und nehme so etwas nicht so ernst. Es muss jeder entscheiden, über welchen Schatten er springen will und über welchen nicht. Wenn ich mich von so was über Gebühr beeindrucken lasse, dann bin ich hier fehl am Platz.

Das passt auch zu Ihrer Einstellung zum umstrittenen Akademikerball. Sollte man gewissen Dingen einfach nicht zu viel künstliche Aufmerksamkeit schenken?

Van der Bellen: Es ist das Recht jeder Minderheit, einen Ball zu veranstalten. Jeder Verein darf das, das dürfen auch die schlagenden Burschenschafter. Das ist schlicht Liberalität. Aber wenn Madame Le Pen Gast bei diesem Ball ist, wird das eine politische Angelegenheit, dann diskutieren wir darüber, dass Marine Le Pen „die EU zerstören will". Das ist ein Zitat von ihr. Aber wir müssen nicht über den Ball diskutieren.

Sollten die Veranstalter die Gästeliste offenlegen?

Van der Bellen: Warum? Das merken wir eh, wer da ist.

Sie waren an Ihrem ersten Arbeitstag bei Schülern und Lehrlingen, haben ihnen auch einen Appell in Ihrer Antrittsrede gewidmet. Wollen Sie mehr rausgehen zu den Jungen?

Van der Bellen: Unbedingt. Ich habe am Donnerstag bei meiner Rede in den Saal geblickt und mir gedacht, was ist unser Durchschnittsalter hier? Und es ist eindeutig, dass die jungen Leute unterrepräsentiert waren. Ich meine das ernst: Die Jungen bestimmen die Zukunft, sie werden Europa gestalten, und nicht nur wir 70-Jährigen — ohne das Lebensalter jetzt groß zum Thema machen zu wollen. Aus der Erfahrung des letzten Jahres sollten wir die Jungen viel wichtiger nehmen. Die haben nämlich sehr wohl Interesse an der Politik, an Europa, an den Freiheiten, die die EU bietet. Und sie haben sehr wohl wahrgenommen, dass unsere jungen britischen Freunde das verschlafen haben, weil sie bei der Brexit-Abstimmung nicht zu den Urnen gegangen sind.

Dieses Rausgehen zu den Leuten findet ja oft nur im Wahlkampf statt, hat die Politik sonst den direkten Kontakt zu den Menschen verloren?

Van der Bellen: Man muss unterscheiden: Ein Bürgermeister hält den Kontakt zu den Leuten, wenn nicht, dann wird er bald abgewählt. Am schwierigsten ist es für Bundespolitiker, die keinen eigenen Wahlkreis haben. Und dann ist es auch eine Zeitfrage, sie können nicht ununterbrochen unterwegs sein, auch wenn es wichtig ist. Ich werde den größeren Spielraum nutzen, den ein Bundespräsident hat.

Wie wollen Sie ein Bundespräsident für die 46 Prozent der Leute werden, die Sie nicht gewählt haben?

Van der Bellen: Es gibt reale Ängste, die sind mir wichtig, das ist insbesondere die Situation am Arbeitsmarkt. Wir müssen alles tun, damit die Jugendlichen vorbereitet werden auf moderne Erfordernisse. Das ist nicht nur kognitives Wissen, sondern auch Teamarbeit und dass man die Kreativität und vor allem die Zuversicht nicht verliert. Dass sie nicht entmutigt sind, wenn sie mit 16, 18 Jahren die Schule verlassen. Insofern halte ich alle Reformen im Schulwesen, die dazu beitragen, das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen zu stärken und die Neugier aufs Leben zu erhalten, für etwas ganz Zentrales.

Das geplante Integrationsgesetz muss auch von Ihnen unterzeichnet werden. Die ÖVP fordert ein Kopftuchverbot im Öffentlichen Dienst. Erwarten Sie da Aufregung?

Van der Bellen: Die Unterschrift des Bundespräsidenten bedeutet nur, dass ein Gesetz verfassungskonform zustande gekommen ist. Es ist keine Bestätigung über die Güte des Gesetzes. Was die Debatte über religiöse Symbole betrifft, vertrete ich einen möglichst liberalen Standpunkt. Wenn ich ohne Krawatte hier säße, würden Sie trotzdem das Interview mit mir führen, und ich würde Ihre Fragen natürlich auch beantworten, wenn Sie ein Kopftuch trügen. Ich gebe schon zu, es gibt, wie Ex-Verfassungsgerichtshofpräsident Ludwig Adamovich neulich gemeint hat, Situationen, wo religiöse Symbole dazu verleiten könnten, die Unvoreingenommenheit eines Richters, einer Richterin in Zweifel zu ziehen. Das würde dann aber für alle religiösen Symbole gelten müssen — auch für den Davidstern oder das Kreuz.

Wenn ein Kopftuchverbot für Richterinnen gilt, dürfte auch kein Kreuz im Gerichtssaal hängen?

Van der Bellen: Das wäre wohl die juristische Konsequenz.

Mittlerweile weiß man, wo Ihre ersten Auslandsreisen hingehen.

Van der Bellen: Ja, Brüssel Straßburg, danach Bern/Zürich. Auf die Schweiz freue ich mich besonders, weil Botschafterin Ursula Plassnik eine alte Mitstreiterin gegen die Verzwergung Europas ist.

Haben Sie den Frack für den Opernball schon?

Van der Bellen: Ich habe mir gerade zum ersten Mal einen Smoking gekauft. Den Frack noch nicht.

Wissen Sie schon, wen Sie in Ihre Loge einladen?

Van der Bellen: Nein. Wir werden diesmal noch keinen Staatsgast einladen, das war auch bisher nicht immer der Fall. Gesprächskontakte mit Wirtschaft und Politik werden im Vordergrund stehen.

Können Sie Linkswalzer?

Van der Bellen: Nein. Mein Tanzschulbesuch in Innsbruck in der Schulzeit war so um 1961 herum.

Das Interview führten Cornelia Ritzer und Carmen Baumgartner-Pötz