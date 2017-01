Köln – Die Einrichtungskette Butlers ist in Schwierigkeiten: Das Unternehmen hat beim Kölner Amtsgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Ziel des Schrittes sei die Erhaltung und nachhaltige Sanierung der 1999 gegründeten Filialkette, betonte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Jörg Bornheimer am Montag. Butlers beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit rund 1000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland betreibt die Kette 94 Filialen.

Von dem Insolvenzverfahren der deutschen Einrichtungskette Butlers sind auch die neun österreichischen Filialen mit in Summe bis zu 90 Beschäftigten betroffen. „Das Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb so reibungslos wie möglich fortzuführen“, sagte der Sprecher des Insolvenzverwalters, Thomas Schulz, am Montag zur APA. Butlers ist in Österreich in Graz, Haid, Innsbruck und Wien vertreten. Sowohl die Beschäftigten als auch die Lieferanten seien bereits informiert worden.

Beinharter Konkurrenzkampf

Butlers verkauft Wohnaccessoires, Dekorationsartikel, Möbel und Geschenke. Lange Zeit schwamm das Unternehmen dank der Dekorationslust der Konsumenten auf einer Erfolgswelle. Der erste Laden wurde 1999 in Köln eröffnet. Schon 2005 gab es über 50 Filialen in der Bundesrepublik. Heute betreibt die Kette rund 160 Filialen im In- und Ausland. Der Jahresumsatz der Gruppe lag zuletzt bei rund 95 Millionen Euro.

Doch ist Konkurrenz auf dem Einrichtungsmarkt hart. Stationäre Konkurrenten wie Ikea und Depot, sowie Online-Anbieter wie Home24 oder Westwing kämpfen ebenfalls um die Dekorations-Budgets der Bundesbürger. Wie hart der Kampf ist, bekam zuletzt die Handelskette Strauss Innovation zu spüren, die Ende September Insolvenz anmelden musste. (dpa, TT.com)