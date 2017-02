Innsbruck – Sowohl die Stimmung als auch die Wirtschaftsdaten hätten sich in Österreich klar gebessert. Aber auch in Deutschland und der gesamten Eurozone gehe es robust nach oben – „trotz Trump und Brexit“, wie der Chefvolkswirt der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, gegenüber der TT betont.

Trumps gleich nach Amtsantritt gestartete Aktionen und Aussagen schadeten auch der US-Konjunktur noch nicht, so Bruckbauer. Die Wall Street sei „einfach gestrickt“ und gehe davon aus, dass Trump nichts gegen amerikanische Konzerninteressen unternehmen werde. Es sei aber unklar, wie weit der US-Präsident etwa bei der Beschränkung des Freihandels oder in Konfrontation mit China oder Mexiko tatsächlich gehen werde. Auf Sicht werde diese Art von Politik aber für die US-Wirtschaft bittere Folgen haben.

Bruckbauer glaubt, dass die Wahlen in Europa wegen der Trump-Politik weniger extrem ausgehen werden. In Europa hätten viele, die von den Sozialsystemen profitieren, Verlustängste (auch durch die Flüchtlingswelle) und würden populistische Parteien wählen. Das unterscheide die EU in der Ausgangssituation von den USA, wo es ja nur wenig Absicherung gebe. Die größten Wähler-Anteile hätten populistische Parteien in Europa in den Ländern mit hohem Wohlstand und etwa nur wenige in Südeuropa.

Dass Österreichs Regierung jetzt die Themen Sicherheit und Wirtschaft angehe, sei positiv, auch wenn man das Ausmaß natürlich immer kritisieren könne. „Aber das, was bei den Reformen drinnen steht, ist mehrheitsfähig, weil es in die richtige Richtung geht.“

Die Globalisierung habe ihren Höhepunkt überschritten. Die Erträge der Multis seien eher sinkend, das Welthandelsvolumen schwächle so Bruckbauer. Dass an Welthandelsabkommen so heftig gerüttelt werde, sei widersinnig, weil diese im Gegensatz zur Welthandelsorganisation WTO Umwelt- und Sozialstandards vertraglich festlegen würden. (va)