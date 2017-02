Wien – Jede vierte Wohnung in Österreich wird von Nah- oder Fernwärme versorgt, in größeren Wohnbauten sogar jede zweite. Dennoch ist die Preisgestaltung für die Kunden völlig intransparent, und es fehlt Wettbewerb in der Branche, stellen mehrere Studien fest. Die Arbeiterkammer will deshalb auch hier einen Preismonitor und konsumentenfreundliche Regelungen, überwacht von der Energie Control.

Konkret verlangt die AK bessere Schutzstandards für die Verbraucher, nachvollziehbare Vertragsbedingungen, eine effektive Preiskontrolle, eine unabhängige Beratung und eine einfachere Rechtsdurchsetzung, so Energie-Expertin Dorothea Herzele von der Arbeiterkammer Wien. Nur ein behördlich geführter Preismonitor könne die Transparenz erhöhen und Preisvergleiche ermöglichen.

Weiters fordert die AK eine Höchstpreisregelung für Nebenkosten sowie Mahnungen. Derzeit könne eine Ab- und Wiederanschaltung der Wärmeversorgung bis zu 140 Euro kosten, bei Strom/Gas seien es maximal 30 Euro.

Lieferantenwechsel durch Monopol erschwert

Bei einem Hintergrundgespräch im Klima- und Energiefonds (KliEn) wurde ein weiteres Problem des Nah- und Fernwärme-Markts aufgeworfen: Durch die monopolartigen Strukturen der Branche sei ein Lieferantenwechsel de facto nicht möglich. Der Wärmekunde sei praktisch „gefangen“, kritisierte WU-Professor Martin Winner vom Department für Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht, da die Bauträger die Entscheidung über den Lieferanten treffen würden. Wohnungsverkäufer hätten durch die in den Wärmekosten „versteckten“ Aufwendungen für Errichtung und Instandhaltung die Möglichkeit, ihre Wohneinheit vergleichsweise günstig anzubieten, da die über Jahre anfallenden Zusatzkosten am Anfang nicht ersichtlich sind.

Intransparente Preisanpassungsklauseln

Für besonders problematisch hält Winner in seinem Rechtsgutachten zum Wärmemarkt die Preisanpassungsklauseln, die in höchstem Maße intransparent seien. Es gebe bis zu sieben verschiedene Indizes dafür, die teils nicht einmal öffentlich zugänglich seien. Überdies würden diese Erhöhungsklauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Wärmelieferverträgen nur bedingt verständlich beschrieben.

Genauer untersucht wurde der Wärmemarkt auch durch den Marktforscher Kreutzer, Fischer & Partner, der sich die Preis- und Vertragsstrukturen bei 14 Nah- und Fernwärmeanbietern in Wien, NÖ und der Steiermark näher angesehen hat. „Es haben nicht alle geantwortet, die wir angeschrieben haben“, sagte KliEn-Geschäftsführerin Theresia Vogel, denn allein in NÖ gibt es - zusammen mit den kleineren Hausanlagen - eine dreistellige Zahl von Anbietern. (ste)