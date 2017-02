Von Liane Pircher

Innsbruck — Noch im März soll im Ministerrat eine Lockerung des Kündigungsschutzes für über 50-Jährige fixiert werden. Gleichzeitig sieht der neue Regierungsplan eine Offensive vor (siehe Kasten). Ob deshalb künftig mehr Unternehmen Ältere anstellen werden, bleibt ein Fragezeichen: „Es ist ein Signal, aber deshalb werden Firmen nicht mehr über 50 anstellen", sagt etwa Bernhard Achtaz, Arbeitsrechtler der Wirtschafskammer Tirol. Dass es Ältere, wenn einmal aus dem Jobkarussell herausgefallen, schwerer haben, wieder reinzukommen, hat für Tirols AMS-Chef Anton Kern weniger mit bisher zu strengen Bestimmungen zu tun: „Am schwersten tun sich jene mit gesundheitlichen Einschränkungen und geringer Ausbildung, wieder einen Job zu finden. Das größere Problem ist, dass es oft zu viele Vorurteile gegenüber Älteren gibt — eines ist, dass sie zu teuer sind, das stimmt so nicht." Wie z. B. in Gemeinden im Zuge der neuen Offensive mehr Jobs für ältere Arbeitslose geschaffen werden sollen, weiß Kern auch noch nicht, nur so viel: „Es wird in allen Bundesländern mit je einem Pilotprojekt gestartet werden, auch in Tirol."

Gewerkschaft und Arbeiterkammer glauben nicht, dass die Lockerung einen besonderen positiven Effekt haben wird, wichtiger sei „das Programm 20.000". So sagt AK-Präsident Erwin Zangerl: „Bisherige Erfahrungen mit der Lockerung des Kündigungsschutzes in Österreich, etwa bei Lehrlingen, Menschen mit Behinderung, haben gezeigt, dass die dabei gewünschten Effekte nicht nachgewiesen werden konnten."

Besonders kritisch sehen Betroffene die neuen Pläne der Regierung: „Wo hier der besondere Schutz für ältere Arbeitnehmer liegen soll, ist fraglich. Wichtiger wäre, zu erkennen, dass die Alten nicht teurer sind als 30- oder 40-Jährige. Das sind immer Ausreden, dass die Älteren zu teuer sind. Eine Gesellschaft, die immer älter wird, wird uns brauchen", heißt es vom Verein „Zum altes Eisen?". Tatsächlich belegt auch die Studie „Ältere und Löhne", dass nicht in allen Branchen Vordienstzeiten bei Neuanstellungen angerechnet werden. So ist etwa in der Gastronomie keine vorgesehen. In anderen Kollektivverträgen für Angestellte schwankt eine Anrechnung zwischen fünf Jahren und unbegrenzt. Betriebe, die gezielt die über 50-Jährigen ansprechen, hätten aber laut AMS-Erhebung eine steigende Produktivität.