Von Anita Heubacher

Innsbruck – In 13 Jahren wird die Zahl der teilzeitarbeitenden Männer und Frauen in Tirol gestiegen sein. Bei den Männern ist laut Statistik mit einer Verdoppelung zu rechnen. Ein globaler Trend, der sich auch in Tirol zeige, erklärt Arbeitslandesrat Johannes Tratter (ÖVP). Er verweist aber auf die Relationen. 2030 würden 29.000 Männer Teilzeit arbeiten, aber immer noch 160.000 Vollzeit. „Der Fokus auf die Work-Life-Balance wird immer größer“, meint Tratter. Männer wie Frauen würden sich aus unterschiedlichen Motiven für einen Teilzeitjob entscheiden. „Was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, arbeitet das Land stetig daran, das Kinderbetreuungsangebot in allen Bezirken auszubauen“, sagt Tratter.

Dennoch hinkt Tirol bei den Erwerbsquoten hinter dem Österreichschnitt und dem Wiener hinterher. Die Anzahl der teilzeitarbeitenden Frauen ist höher als in anderen Bundesländern. Mehr als die Hälfte der Tirolerinnen verdient weniger als 1000 Euro netto im Monat. Wenn nun mehr Männer auf den Teilzeit-Zug aufspringen, dürfte sich das logischerweise negativ auf deren Einkommen und Pension auswirken. Bei der Wirtschaftskammer geht man davon aus, dass die „Generation Y“ sich Teilzeit „leisten“ wird können. „Es ist die Generation der Erben am Zug. Die müssen nicht unbedingt 40 Wochenstunden und mehr arbeiten“, meint der Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik und Strategie in der Wirtschaftskammer, Stefan Garbislander. Der Trend gehe auch deshalb zur Teilzeit, weil manche zwei Erwerbsquellen hätten. „Die sind wo angestellt und haben nebenbei ihr Einpersonenunternehmen“, meint Garbislander. Die Gefahr der Altersarmut sieht er in der Generation weniger: „Die sind nicht so naiv.“

Was dem Volkswirt Sorge bereitet, ist, dass die Zahl der Einpersonenunternehmen (EPUs) seit dem Jahr 2000 massiv angestiegen ist. Von rund 10.000 auf 23.700. Der Anteil der EPUs an den Gesamtunternehmen wächst rapide, der Anteil der Dienstgeberbetriebe bleibt auf gleichem Niveau. Die Zahl der Unternehmen, die nicht nur Mitarbeiter anstellen, sondern auch Aufträge an die vielen EPUs vergeben, sind im selben Zweitraum fast gleich geblieben. 19.121 Betriebe waren es 2000, letztes Jahr waren es 19.728.

„Die Arbeitgeberbetriebe sind quasi der Wirt vieler EinzelunternehmerInnen. Die Wirtschaftspolitik muss deshalb beste Rahmenbedingungen und ein Umfeld für Arbeitgeberbetriebe und EinzelunternehmerInnen schaffen“, sagt der Präsident der Wirtschaftskammer, Jürgen Bodenseer. Mehr Männer in Teilzeit könnten seiner Meinung nach dazu führen, „dass Frauen ihre Teilzeitlastigkeit etwas abbauen“. In Summe, glaubt Bodenseer, tue diese Entwicklung der gesamten Gesellschaft gut. „Der Wirtschaft auch, weil Arbeit mehr und besser verteilt wird.“

Der Branchenanteil von Dienstleistern an der Wertschöpfung werde bis 2021 die Hälfte erreicht haben, meint Garbislander. Jener der Land- und Forstwirte werde auf ein Prozent, die Herstellung von Waren auf 17 Prozent sinken.

Was die Statistik auch zeigt, ist der Bevölkerungszuwachs. Der basiert auf einem immer größeren Anteil an Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten. „Diese Bevölkerungsgruppe hat schlechtere Chancen, einen Job zu bekommen – in Teil- oder in Vollzeit.“ Der Vorteil in Tirol sei, dass es Jobs in niedrigen Segmenten gebe. „Der Punkt ist, wie viele Arbeitgeberbetriebe es künftig geben wird.“