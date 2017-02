Linz – Rauchende Schlote bei der Stahlproduktion sollen der Vergangenheit angehören, zumindest wenn es nach den Plänen des österreichischen Stahlproduzenten voest­alpine geht.

Auf dem Gelände der voest­alpine in Linz soll im Jahr 2018 eine Wasserstoff-Elektrolyseanlage gebaut werden. Ziel ist es, bei der Stahlproduktion die Kohle zu ersetzen. Denn auch die Stahlindustrie muss künftig umweltfreundlicher produzieren und ihren CO2-Ausstoß massiv zurückfahren. Die generelle Zielvorgabe für die Industrie lautet 40 Prozent Dekarbonisierung bis 2030.

Mit der Pilotanlage, die von den drei Großkonzernen voest­alpine, Siemens und Verbund gemeinsam errichtet wird, spielen die heimischen Unternehmen eine Vorreiterrolle. Die Methode könnte die Stahl-Industrie revolutionieren. Doch die „Hürde auf diesem Weg: Wir haben die entsprechende Technologie noch nicht“, sagte gestern voestalpine-Chef Wolfgang Eder.

Deshalb wird „weltweit verfolgt, was nun hier in Österreich entwickelt wird“, erklärte Executive Director Bart Biebuyck von der EU-Kommission. Die EU fördert das 18 Mio. Euro teure Projekt zu zwei Dritteln. Die restlichen Kosten von sechs Millionen Euro teilen sich die drei Konzerne auf.

Bis 2050 werde sich der Anteil der erneuerbaren Energie gegenüber heute verdrei-bis verfünffachen müssen – Wasserstoff könne hier eine Schlüsselrolle spielen, sagte Biebuyck.

In etwa vier Jahren soll die Anlage in Betrieb gehen, so lange werde errichtet und geforscht. Mit einer möglichen Umstellung auf Wasserstoff bei der Stahlproduktion rechnet Eder aber erst in 15 bis 20 Jahren. (APA, TT)