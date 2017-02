Innsbruck, Landeck, Imst, Schwaz, Kufstein – Die Semesterferien sollen den Tiroler Touristikern noch einmal die Betten füllen – doch die Stimmung ist nicht ganz ungetrübt, wie ein Rundruf der TT ergab. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lässt sich sagen: In diesem Winter wird es Gewinner und Verlierer geben.

„Gut, aber nicht sehr gut“, kommentiert der Direktor des Ötztal Tourismus, Oliver Schwarz, die aktuelle Buchungslage. Die Wochenenden seien sehr gut ausgelastet, „aber kurzfristig haben wir immer noch Platz“. Schade sei, dass der Februar heuer nicht auch wieder einen 29. Tag habe – „der Tag schlägt sich bei uns mit 25.000 Nächtigungen zu Buche“, so Schwarz. Den bisherigen Saisonverlauf schätzt er als „nicht zufriedenstellend“ ein, wobei er vor allem die Lage der Weihnachtsfeiertage und die Rekordsaisonen der Vorjahre als Ursache für die Rückgänge sieht. Inklusive Jänner gab es ein Minus von 5 %.

„Die nächsten drei Wochen sind sehr gut gebucht“, freut sich unterdessen der Geschäftsführer des TVB Pitztal, Gerhard Gstettner, „Deutsche, Niederländer und Belgier stürmen das Pitztal.“ Ein allzu großes Minus blieb dem Tal in der ersten Saisonhälfte erspart – auch wegen des Gletschers. Bis Ende Dezember betrug das Minus etwa 5 %. „Jetzt hoffe ich noch auf die Jänner-Zahlen“, sagt der TVB-Geschäftsführer.

Auch Andreas Hundsbichler, Obmann des TVB Mayrhofen-Hippach, spricht von einer sehr guten Buchungslage im Februar. Bis Mitte März sei die Region sehr gut ausgelastet. Die ungünstige Feiertagslage im Dezember hätte zu Nächtigungseinbußen von 15 % geführt. Der Jänner bescherte ein Nächtigungsplus von 2,18 %. Der Stau im Zillertal sei zunehmend ein Problem und verärgere Gäste.

„Die Buchungslage der Wildschönau sieht gut aus. Der Februar ist der stärkste Monat“, berichtet Thomas Lerch, Geschäftsführer des TVB Wildschönau. Durch das Schaltjahr im Vorjahr wird auch hier mit einem leichten Rückgang im Februar gerechnet. Wenig Schnee zum Winterstart und die Feiertagskonstellation haben sich in einem Nächtigungsrückgang niedergeschlagen, sagt Lerch. Derzeit liege man bei einem Nächtigungsminus von 7 %. Im Feriengebiet Wilder Kaiser ist der Februar indes „sehr gut gebucht, es gibt viele kurzfristige Anfragen“, freut sich TVB-Chef Lukas Krösslhuber.

In Osttirol sind die Vermieter in allen Regionen während der Semesterferien meist gut gebucht und recht zufrieden, sagt Bernhard Pichler von der Osttirol Werbung. Freie Betten gebe es aber in allen Regionen und Kategorien noch. Stornierungen auf Grund von Schneemangel seien eher selten vorgekommen. Im November und Dezember gab es in Osttirol ein Minus von 19.000 Nächtigungen, im Jänner ging es nach oben. „Leider lässt der fehlende Schnee in Orten, in denen keine oder wenige herkömmliche Alpinskitouristen sind, ein größeres Minus erwarten“, berichtet Pichler.

In Innsbruck und Umgebung ist die Lage laut TVB-Chefin Karin Seiler-Lall recht rosig. „Eine sehr gute Buchungslage haben wir in den Ferienregionen, insbesondere der Skiregion Kühtai, sowie auch Mieming, Obsteig und in unseren Feriendörfern rund um Innsbruck“, so Sailer-Lall. In Summe erwartet der TVB „trotz schwierigem Start im Dezember“ ein leichtes Plus. Auch im Stubaital ist die Buchungslage laut TVB-Geschäftsführer Roland Volderauer „ausgezeichnet. Wir können mehr als zufrieden sein.“ (pascal, mm, co, wer, dd, ad)