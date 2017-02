Innsbruck – Erstmals seit 25 Jahren heben vom Innsbrucker Flughafen keine Urlaubsflieger mehr in Richtung Türkei ab. „Aufgrund der politischen Lage wird es keine Flüge mehr in die Türkei geben“, teilte der Flughafen gestern mit. Ab Ende April hätten türkische Reiseziele angeflogen werden sollen, angesichts der fehlenden Nachfrage hätten Reiseveranstalter aber die Reißleine gezogen und Türkei-Flüge ab Innsbruck aus ihrem Programm genommen, schildert Flughafendirektor Marco Pernetta. Vor zehn Jahren seien noch rund zehn Flüge nach Antalya und zeitweise nach Bodrum angeboten worden. Im Vorjahr flogen von Innsbruck aus auf wöchentlich zwei Maschinen insgesamt rund 10.000 Passagiere in das Urlaubsland am Mittelmeer.

Auch von allen anderen Bundesländerflughäfen würden keine Urlaubsflüge an die türkische Küste mehr angeboten, sagt Pernetta. „Nach heutigem Stand fliegt nur ein einziger Charter ab Wien nach Antalya“, schildert der Flughafendirektor. Von manchen Regionalflughäfen – etwa Graz oder Salzburg – fliege zwar noch die Turkish Airline nach Istanbul – dabei handle es sich aber hauptsächlich um den so genannten ethnischen Verkehr – also etwa um Migranten, die ihre Heimat besuchen.

Der Flughafen-Manager sieht sich aber noch mit einem weiteren Problem konfrontiert. Und zwar durch die Niki-Airline. Wie berichtet, wird Niki im Zuge der Zerschlagung der Mutter-Airline Air Berlin zusammen mit der deutschen Fluglinie TUIfly einen neuen Ferienflieger bilden. Zudem will die Lufthansa von der Air Berlin 38 Flugzeuge mieten bzw. kaufen. Im Zuge dieses ganzen Deals müsse Niki nun mit einem Großteil ihrer Flotte die Lücke am deutschen Markt füllen, schildert Pernetta. „Nachdem unser langjähriger Partner Niki 15 seiner 20 Flugzeuge zum neuen Partner nach Deutschland abgeben musste, fehlen Flugzeuge am österreichischen Markt“, ärgert sich der Innsbrucker Flughafendirektor. Die Folge: Niki werde Mallorca von Innsbruck aus nur noch zweimal die Woche statt fünfmal wöchentlich anfliegen, so Pernetta. „Wir sind sehr sauer auf Niki, weil diese Kürzung ohne Vorwarnung passierte und wir daher für den Sommerflugplan 2017 keinen Ersatz finden können. Wir verlieren Umsatz und Passagiere.“ Auch Reiseveranstalter seien vom Niki-Engpass betroffen, sie seien aber rechtzeitig informiert worden, um sich um Ersatz-Flieger kümmern zu können.

Niki gab gegenüber der TT gestern keine Stellungnahme dazu ab. Bereits im Jänner hatte die österreichische Air-Berlin-Tochter ihre Städteflüge aufgegeben. (mas)