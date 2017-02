Von Anita Heubacher

Innsbruck – Am 1. April öffnet das ambulante Erstversorgungszentrum an der Innsbrucker Klinik seine Pforten. Räumlich wird das keine große Sache, vielmehr die Adaption von bestehenden Räumlichkeiten. Drei Allgemeinmediziner sollen Patienten vor Ort behandeln können. Bezahlt werden die Ärzte von der Sozialversicherung. Patienten verteilen ist an der Klinik die Handlungsmaxime. Vom Notfall, der an der Notfallambulanz behandelt wird, bis hin zu „kann warten oder auch zum Facharzt vor Ort gehen“ gibt es fünf Kategorien. Ziel sei es, bedarfsorientiert zu behandeln und die Zahl der Spitalsambulanzbesuche zu reduzieren. Nicht nur in Innsbruck oder Tirol, sondern österreichweit.

Spitalsambulanzen sind bei Patienten beliebt. Faktisch rund um die Uhr geöffnet, abends und am Wochenende, die komplette medizinische Versorgung auf einem Fleck. Diese Vorzüge haben dazu geführt, dass die Zahl der Ambulanzbesuche gestiegen ist. 1,85 Millionen wurden 2015 allein an der Uni-Klinik verzeichnet, 1,92 Millionen waren es im Jahr zuvor. Schon über diesen leichten Rückgang war die Klinikführung froh. Denn die Spitalsambulanzen kosten.

Zwei Jahre wollen Tiroler Gesundheitsfonds, Land Tirol, Tiroler Gebietskrankenkasse und Sozialversicherungsträger testen, wie sich das Patienten-Verteilen auswirkt. Wenn es klappt, sollen auch an anderen Spitälern Erstversorgungszentren in­stalliert werden. Allerdings hat das ambulante Erstversorgungszentrum schon einen großen Haken. „In der Phase eins ist es nur von Montag bis Freitag geöffnet, wenn auch von 9 bis 21 Uhr“, erklärt der Vorstand der tirol kliniken, Stefan Deflorian. Erst in Phase zwei soll am Wochenende ein Arzt vor Ort sein.

Weniger Patienten in den Spitalsambulanzen will auch ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg erreichen. „Der Arbeitsdruck ist zu hoch. Es landen viele Fälle dort, die die Spitalsärzte von ihren Kernaufgaben abhalten.“ An der Klinik sei zudem ein „Wildwuchs an Ambulanzen“ entstanden, sagt Tilg. Allerdings sind manche Ambulanzen auch eine schöne Einnahmequelle, wenn sich Privatversicherte dorthin verirren. Ganz so einfach dürfte es nicht werden, den „Wildwuchs“ zu entflechten. Mitte März tagen Österreichs Gesundheitsreferenten in Tirol. Tilg will seinen Kollegen neben dem Pilotprojekt Klinik auch von Ärztezentren und Netzwerken erzählen. Ein Ärztezentrum sei beispielsweise in Telfs geplant. „In Zentren geht es darum, mehrere Berufsgruppen zusammenzubringen.“ Neben Ärzten sollen Therapeuten und auch Sozialsprengel-Mitarbeiter am Wohl des Patienten arbeiten. Ein Konzept, das beispielsweise im Wipptal schon funktioniere. „Wenn jedem Spital ein solches Zentrum oder ein Netzwerk gegenübergestellt wird, das abends und wochenends für die Patienten da ist, wird es weniger Patienten in Spitalsambulanzen ziehen“, rechnet Tilg.

Lenkungsmaßnahmen wie beispielsweise eine Ambulanzgebühr oder, dass es eine Überweisung für den Besuch einer Spitalsambulanz braucht, seien nicht angedacht. Nicht in Tirol und auch nicht österreichweit.