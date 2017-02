Von Hubert Daum

Umhausen, Wien – Spannender als so mancher Bewerb der Ski-WM war der gestrige Abend für die Zuseher der Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4. Auf dem rutschigen Studioparkett stand nämlich der Umhausener Jungunternehmer Jochen Neururer und versuchte in zwei Minuten, den sechs Magnaten aus der Wirtschaft das Geschäftsmodell seiner Seifenproduktion „Seifenkiste“ schmackhaft zu machen. Und er rutschte nicht aus: Hans Peter Haselsteiner und Heinrich Prokop sagten das Investment von insgesamt 125.000 Euro in die Seifenmanufaktur Neururer zu. Für den Jungunternehmer war der Abend weniger spannend, denn es war eine Aufzeichnung.

Gedreht wurde nämlich schon im September in einem Wiener Studio, Neururer musste das Ergebnis natürlich geheim halten: „Es war für mich der aufregendste Abend meines Lebens. Ich hatte backstage einen Puls von 107 und als die Showtüre aufging, dachte ich, jetzt rein oder umfallen.“ Der Ötztaler fiel nicht um, im Gegenteil: Er konnte in erster Linie den Baumagnaten Hans Peter Haselsteiner von seiner „Seifenkiste“ überzeugen. Dieser sagte die Investition von 100.000 Euro zu, „Müsli-Papst“ Heinrich Prokop legte 25.000 Euro drauf. „Das alles war so unrealistisch“, erinnert sich Neururer, „als ich meine Lebensgefährtin anrief, kamen mir die Tränen und die Heimfahrt fehlt mir komplett.“

Für Jochen Neururer, der gemeinsam mit seiner Christina seit 2015 hauptberuflich handgefertigte, qualitativ hochwertige Seifen produziert, ist jedenfalls seit diesem Abend nichts mehr, wie es war: „Unternehmensberater prognostizierten, dass von den rund 400.000 TV-Zusehern bis zu sieben Prozent gleich online bestellen könnten. So mussten wir vorproduzieren, wir sind schon einige Zeit am Limit.“ In Hall habe man einen Lagerraum gemietet, am Montag wurden 6000 Seifen und 1000 Packungen Badesalz dorthin transportiert. Allgemein wird ein gewaltiger Ansturm durch die Sendung erwartet, das Produktionsvolumen für 2017 soll rund 60.000 Stück Seife betragen. Der Seifenmacher: „Unsere Bio-Produkte kommen meines Erachtens deshalb so gut an, weil sie aus feinsten Lebensmittelölen und Fetten auf natürlicher Basis bestehen und wir auf Palmöl verzichten. Alles ist reine Handarbeit. Die Biofolien der Seifen sind aus biologischer Maisstärke und somit zu 100 Prozent kompostierbar. Dazu kommt die soziale Komponente, weil die Lebenshilfe Tirol einen Großteil der Verpackung erledigt.“

Die beiden Umhausener machen sich also auf eine Lawine gefasst, die ursprünglich in den regionalen Märkten losgetreten wurde. Schon im letzten Jahr habe man die Produktion gegenüber dem Vorjahr verdoppeln können. Neururer: „Zurzeit könnten wir rund 150.000 Stück Seifen produzieren. Eine hohe Stückzahl verändert die Qualität nicht, das ist für uns klar.“ Das Gegenteil habe man im Sinn: „Wir haben eine eigene Wasserquelle. Das destillierte Wasser, was wir für die Produktion brauchen, wird künftig aus dem Ötztal stammen.“ Der Standort bleibe jedenfalls in Umhausen.