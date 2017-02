Von Alexander Paschinger

Wenns – Im Pitztal gibt es rund ein Drittel weniger Kommunalsteuer als im übrigen Bezirk, die Nächtigungen liegen „10 bis 15 Prozent zurück“, Absiedelung, Frauen­arbeitslosigkeit – „das alles waren Gründe für das Regionalwirtschaftliche Programm“, erklärte „Ein­fädler“, VP-Klubobmann Jakob Wolf am Montag in Wenns. Wie berichtet, hat das Land jeweils eine Million Euro auf zehn Jahre beschlossen. Am Montag gab es dazu im Mehrzwecksaal Wenns die Auftaktveranstaltung.

„Die Pitztaler wissen selbst, was das Beste für sie ist“, meinte dazu Bezirkshauptmann Raimund Waldner, man wolle sie aber „gerne begleiten“. Dazu gehört in erster Linie der Regio Verein mit Markus Mauracher sowie Prozessbegleiter Ernst Partl vom Naturpark. Weitere professionelle Unterstützung kommt von Christian Stampfer und Werner Draschl vom Land Tirol.

In den kommenden Wochen und Monaten gilt es, die Strategie des Pitztales festzulegen. Bis Mitte des Jahres sollte ein Papier vorliegen, damit ab dem 1. Jänner 2018 mit dem Programm durchgestartet werden kann. „In fünf bis sieben Jahren sollten sich dann die Kennzahlen verbessert haben“, so Wolf.

TVB-Obmann Rainer Schultes spricht in seinem Bereich von „drei bis vier Leuchtturmprojekten“, „Eisbrechern, die buchungsentscheidend sein sollten“. Eines davon ist bereits fixiert: das Steinbock­zentrum in St. Leonhard. „Im Mai starten wir mit den Arbeiten für das Steinbock-Gehege“, berichtete dazu St. Leon­hards Dorfchef Elmar Haid. Für den Arzler Bürgermeister ist ein Radweg durchaus Thema. Der Wenner Bürgermeister Walter Schöpf erteilt Kirchturmdenken eine Ab­sage. „Wir brauchen markante Projekte, da müssen wir klotzen, nicht kleckern“, meint Planungsverbandsobmann BM Karl Raich aus Jerzens. Und: „Wir können natürlich auch jammern wegen unserer Zahlen. Aber: Die sind auch eine Chance, weil wir viel Luft nach oben haben.“

Und so wird von Seiten der Pitztaler Vertreter das Regionalwirtschaftliche Programm in erster Linie als „einmalige Riesenchance“ gesehen.