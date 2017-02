Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Kammerpräsident will keinen Umweg über Wien gehen, sondern dort ansetzen, wo es machbar ist. „Eben in Tirol.“ Und so lässt er nach der Debatte um die Verköstigung im TirolBerg bei der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz aufhorchen: Er verlangt eine klare Deklarierung der Herkunft von Milch, Milchprodukten, Fleisch und Eiern in öffentlichen Großküchen des Landes. Und von ihnen gibt es genug. „Mit dieser Kennzeichnung sollen keine ausländischen Produkte abgewertet werden. Vielmehr geht es mir darum, Produkte aus dem Inland aufzuwerten“, argumentiert Hechenberger.

Transparenz über die Herkunft von Produkten, „die zunehmend von den kritischen Konsumenten eingefordert wird“, rechtfertigt der Kammerchef gleichzeitig damit, um Verständnis für die höheren Preise der heimischen Landwirtschaft gegenüber vielfach unter schlechteren Standards produzierten Lebensmitteln aus dem Ausland aufzubringen. „Nachhaltiges Wirtschaften, die Einhaltung strenger Tierwohl- und Naturschutzbestimmungen sowie vieles mehr erwarten die Konsumenten von unserer Landwirtschaft. Und sie vertrauen zugleich auf die Qualität der erzeugten Produkte. Das verursacht natürlich höhere Kosten.“ Hechenberger kann sich zwei Vorgangsweisen vorstellen: entweder eine gesetzliche oder eine freiwillige. „Wir wollen keinem Gastronomen vorschreiben, mit welchen Produkten er kocht. Bei den öffentlichen Großküchen des Landes ist es aber etwas anderes.“

Der Interessenvertreter der Bauern hofft, deshalb auf Unterstützung der schwarz-grünen Landesregierung. „Das Land muss bei der Herkunftsbezeichnung offensiv werden.“ Und er verweist dabei auf die österreichweite Landwirtschaftskammerinitiative „Gut zu wissen“. Sie wird beispielsweise in den niederösterreichischen Landeseinrichtungen seit dem Vorjahr umgesetzt. „Dieses System könnte auch in Tirol einen Mehrwert für die öffentlichen Küchen und die Konsumenten bringen“, ist Hechenberger überzeugt. Denn viele Menschen würden großen Wert auf bewusste Ernährung legen, weshalb gerade in den öffentlichen Großküchen über „die Herkunft des Schnitzels auf dem Teller“ informiert werden sollte. Gerade in Tirol.