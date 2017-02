Herr Izdebski, 2014 schlitterten Sie mit DiTech in die Pleite, 2015 gründeten Sie techbold. War es schwer, neuen Mut zu fassen?

Damian Izdebski: Es ist die soziale Umgebung, die es einem nicht unbedingt leicht macht, nach einer unternehmerischen Niederlage wieder aufzustehen. Ich hatte den Eindruck, die Gesellschaft erwartet, dass man nach einer Pleite eher irgendwo untertaucht und nichts mehr tut. Das ist aber kein österreichisches Phänomen, das ist in ganz Kontinentaleuropa so.

Herr Pöltner, teilen Sie diese Erfahrung?

Paul Pöltner: Die breite Bevölkerung versteht nicht, was Unternehmertum heißt. Und wenn man in die Insolvenz geht, heißt das nicht, dass jemand mit Geld abgehaut ist. Das heißt, dass jemand unternehmerische Risiken auf sich genommen hat. Und versucht hat, gewisse Dinge umzusetzen. Das funktioniert in vielen Fällen und in manchen Fällen nicht. Das bedeutet aber, dass die Person sehr viele Erfahrungen gesammelt und viele Dinge gelernt hat für das nächste Mal.

Also ist es kein finanzielles Problem, sondern ein soziale­s, das den Neustart hindert?

Izdebski: Nicht nur. Für die Gründung eines neuen Unternehmens braucht man zumindest mal ein Bankkonto. Das spreche ich überhaupt nicht von Krediten. Als ich vor zweieinhalb Jahren techbold gegründet habe, war das schon allein eine sehr große Herausforderung.

Ein Unternehmen zu gründen, ist aber mit hohem Risiko und viel Einsatz verbunden.

Izdebski: Dazu ein Beispiel: Wenn ein junger Mensch sich frisch nach dem Studium selbstständig machen möchte, was macht das familiäre Umfeld? Sie alle versuchen es ihm oder ihr erst einmal auszureden. Zuerst muss mal diese Barriere überwunden werden und der Widerstand stark genug sein gegenüber der Umgebung. In den USA ist das anders. Da rennt die Mutter im Ort herum und erzählt voller Stolz, dass der Nachwuchs ein Start-up gegründet hat.

Man muss aber auch die bestehenden Unternehmer ansprechen. Diesen wird nicht genug Wertschätzung entgegengebracht. Zum Teil werden Unternehmer wie Verbrecher behandelt. Und wenn sie erfolgreich sind, dann sind sie gleich Großverbrecher. Das muss man in der Gesellschaft noch ändern. Und damit kommt der Mut, selbst zu gründen.

In Österreich wird ein Mangel an IT-Fachkräften beklagt. Tun Sie das auch?

Pöltner: Es ist nicht einfach, IT-Leute zu finden. Wir haben in den beiden letzten Jahren nach IT-Personal in Österreich gesucht und sind nicht fündig geworden. Haben dann in mehreren anderen Ländern gesucht. Mittlerweile sind wir in Serbien. Dort bauen wir gerade unser IT-Netzwerk auf. Und dass es Beschränkungen auf der TU Wien für Informatiker gibt, ist keine sehr zukunftsweisende Entscheidung. Wenn man Studienzweige, wo die Leute im eigenen Land gebraucht werden, beschränkt, dann …

Izdebski: ... darf man sich fünf Jahre später nicht wundern, dass dann die Leute fehlen. Wir haben derzeit fünf Jobs im technischen Bereich ausgeschrieben. Es ist schwierig, an Bewerber zu kommen.

Die Regierung hat im Vorjahr ein Start-up-Paket geschnürt. Gräbt das Ihrer Crowdfunding-Plattform Conda das Wasser ab?

Pöltner: Das tut es nicht, es ist eher unterstützend. Beispielsweise glaube ich, dass die Risikokapitalprämie gut ist. Wichtig ist, dass jetzt die Entscheidung zur Freigabe der Gelder getroffen wird.

Das hätte ja heuer starten sollen. Also die Gelder sind noch nicht freigegeben worden?

Pöltner: Nach unseren Informationen nicht. Wir haben mehrere Unternehmen, die das schon beantragt haben. Und die warten auf die Freigabe.

Was fehlt Ihnen im Start-up-Paket?

Pöltner: Uns wäre ein steuer­licher Anreiz lieber gewesen. Also wenn man in ein Start-up investiert, dass man das von der Steuer abziehen kann. Wenn man sich andere Ländern anschaut, wie Großbritannien, bringt das einfach enorme Summen für Unternehmen. Und das geht direkt in die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Izdebski: Wer wird die Arbeitsplätze schaffen? Nicht die großen etablierten Konzerne. Die werden eher Arbeitsplätze abbauen. Der Mittelstand wird sie eher halten. Aber wenn wir neue Arbeitsplätze schaffen wollen, dann geht das nur über junge, stark wachsende, innovative Unternehmen.

Das Gespräch führte Serdar Sahin