Von Angela Dähling

Mayrhofen – Nein, es wird keine neuen Rekordzahlen betreffend die abgelaufene Wintersaison von den Seilbahnern aus dem Zillertal geben. Das sei vielleicht auch gut so, meint der Mayrhofner Bergbahnvorstand und Sprecher der Interessengemeinschaft der Zillertaler Seilbahner, Josef Reiter. „Das Streben nach immer mehr ginge zu Lasten der Qualität und würde wahrscheinlich immer noch mehr Gästebetten zur Folge haben“, meint Reiter.

Ganz abgerechnet sei die Saison noch nicht, aber das Zillertal werde mit „einem kleinen blauen Auge“ davonkommen, glaubt Reiter. Was an Kunden im Dezember fehlte, habe man im Jänner und Februar wettmachen können. „Durch das sommerliche Wetter kam es im März bei uns in Mayrhofen zu Einbußen, auch wenn der April durch die Osterfeiertage und das Snowbombing wieder besser lief“, erläutert der Mayrhofner Bergbahnchef.

In diesem Jahr wollen die Zillertaler Seilbahner inklusive Wildkogel Skiarena fast 95 Millionen Euro investieren. 20 Mio. Euro entfallen auf die neue Spieljochbahn, weitere 12 Mio. Euro werden in den Neubau einer 10er-Umlaufbahn als Ersatz für die bestehende Zubringerbahn in Finkenberg investiert. Im Skigebiet Hochzillertal werden 2 Mio. Euro für den Baustart für den neuen 10er-Wimbachexpress als Ersatz für die 4er-Krössbichlbahn budgetiert. Die neue Bahn soll im Winter 2018/19 in Betrieb gehen. Auch die Mayrhofner Bergbahnen planen im Herbst Vorarbeiten für eine 10er-Einseilbahn vom Schwendberg (Bereich Mösl) ins Skigebiet Penken/Horberg. 1,01 Mio. sind für die Vorarbeiten 2017 budgetiert. Am Spieljoch wird die Schulweitetz-Gruppe zudem in den Bau eines Speicherteichs (8 Mio. €) und in die Gastronomie (11 Mio. €) investieren. Viele Neuerungen bemerkt der Gast gar nicht. „Wir investieren etwa in Mayr­hofen jährlich rund 3 Mio. € in den Austausch von Schneeerzeugern, Pistengeräten und sonstigem Fuhrpark“, erklärt Reiter.

2,21 Mio. des Budgets der Zillertaler Seilbahner sind für die Verbesserung des Sommerangebotes vorgesehen. Davon entfallen 915.000 Euro auf den Ausbau des Kinder- und Familienangebots am Mayrhofner Ahorn, wo u. a. ein neuer See entstehen soll. In Tux wird am Sommerberg um 700.000 Euro eine Gletscherflohsafari realisiert.