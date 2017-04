Wien – Die Zahlen der Creditreform Firmeninsolvenzstatistik für das 1. Quartal 2017 zeigen eine mögliche Trendumkehr der Entwicklung des vergangenen Jahres, so die Gläubigerschützer in einer Aussendung am Montag: Die Unternehmensinsolvenzen sind in den ersten drei Monaten um 5,3 Prozent auf 1.364 Verfahren gesunken. Die Anzahl an eröffneten Verfahren ging dabei um 3,5 Prozent auf 845 Unternehmen zurück. In 519 Fällen (minus 8,0 Prozent) wurden die Insolvenzanträge mangels kostendeckenden Vermögen abgewiesen. Neben betriebswirtschaftlichen Fehlentscheidungen sind der Wettbewerbsdruck und die allgemeine Wirtschaftslage die Hauptursachen für das Scheitern der Unternehmen. Rund 15.000 (minus 3 Prozent) Gläubiger waren von Insolvenzen betroffen.

Auch bei den privaten Schuldenregulierungsverfahren gibt es starke Rückgänge. Die „Privatkonkurse“ sind in den ersten drei Monaten 2017 um 14,0 Prozent auf 1.996 Verfahren zurückgegangen: Die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren ist dabei um 17,4 Prozent auf 1.710 Insolvenzen gesunken, die mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzanträge sind um 13,0 Prozent auf 286 Verfahren gestiegen.

Drei von 10.000 Erwachsenen zahlungsunfähig

Ein Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigt, dass mit Ausnahme der Steiermark (plus 6,3 Prozent) in ganz Österreich die Insolvenzen rückläufig sind. Den stärksten Rückgang verzeichnen das Burgenland (minus 41,9 Prozent), Tirol (minus 27,2 Prozent) und Vorarlberg (minus 23,5 Prozent).

Knapp 40 Prozent aller Insolvenzen ereigneten sich in der Bundeshauptstadt. Fast sechs von 10.000 erwachsenen Wienern wurden insolvent. Damit sind die Wiener doppelt so stark betroffen wie der Durchschnittsösterreicher. Österreichweit wurden etwas mehr als drei von 10.000 Erwachsenen zahlungsunfähig.

Dazu Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform: „Die geplante Reform der Privatinsolvenz führt dazu, dass viele Schuldner den 1. Juli abwarten, um sich dann mit einer Nullquote zu entschulden. Gläubigern sei daher zu großer Vorsicht bei der Lieferung auf Kredit geraten.“

Vier von 1.000 Unternehmen insolvent

Der Blick auf die Bundesländer zeigt, dass entgegen dem Österreichtrend nur in Wien mit Plus 3,7 Prozent die Insolvenzen leicht gestiegen sind. Die größten Rückgänge verzeichneten Salzburg (minus 22,7 Prozent), die Steiermark (minus 18,8 Prozent) und Vorarlberg (minus 12,5 Prozent).

Die höchste relative Insolvenzbetroffenheit herrschte in Wien mit über fünf Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen. Österreichweit wurden im Durchschnitt nicht ganz 4 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen gezählt. Die am stärksten betroffene Branche ist das Bauwesen mit 12 Insolvenzen je 1.000 Branchenunternehmen. Als einzige Branche meldet das „Kredit- und Versicherungswesen“ einen Zuwachs um 72,2 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnet die Branche „Sachgütererzeugung“ mit 22,9 Prozent und der niedrigsten Insolvenzbetroffenheit mit 2 Insolvenzen je 1.000 Industrieunternehmen. Dank der guten Tourismusentwicklung im Winter sind die Insolvenzen auch in dieser Branche leicht zurückgegangen.

Fehler der Geschäftsführung

Die Insolvenzenzwicklung zeigt immer auch wie dynamisch eine Volkswirtschaft ist. Dabei spielen viele positive und negative Faktoren eine Rolle: Zahl der Neugründungen, Konjunkturentwicklung, Wettbewerbsdruck, sinkende Margen, Niedrigzinspolitik, Kreditvergabe/Finanzierungsbedingungen, Inflation, weltpolitische Entscheidungen, Naturkatastrophen. Je nach Standpunkt findet man immer Erklärungsgründe für die eine wie die andere Richtung.

Fakt ist aber, dass in 74 Prozent der Insolvenzen die Fehler in der Geschäftsführung liegen. Mangelndes Risikomanagement, Fehlkalkulationen, desaströse Buchhaltung, Unterschätzung des Wettbewerbs, Verschlafen von Innovationen usw. Da kann selbst der Niedrigzins und damit die billige Liquiditätsvorsorge nicht mehr helfen. (TT.com)