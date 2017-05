Von Matthias Reichle

Prutz – Im Kühlregal stapelt sich eine Köstlichkeit auf der anderen: Waldbeerjoghurt von Sissi Wolf aus Nauders, Schafstreichkäse, Jausenwurst aus der Oetzerau oder Kaspressknödel aus Prutz – doch Klaudia Kofler hat keine Zeit zum Kosten. Die Prutzer Bäuerin fliegt zwischen den Regalen ihres Kellers hin und her und sucht zusammen, was auf der Bestellliste steht. Zu Haferflocken, Gemüse, Polenta, Eiern, Spargelspitzen, Jausenäpfeln und Sprossen legt sie noch ein großes Joghurt in die grüne Kiste vor ihr – fertig. „Die geht nach Flirsch!“

Donnerstag ist im Keller der Koflers Packtag. Seit zehn Jahren wird hier die Bauernkiste fürs Oberland zusammengestellt. Über 200 Bestellungen gehen im Durchschnitt jede Woche bei ihr ein und müssen bis zum Abend ausgeliefert werden. Oben im Hof ist gerade einer der Zusteller eingetroffen – Hubert Prantl aus Oetzerau lädt seinen Kofferraum voll. Selbst produziert er Wurst und Fleisch, ist seit Anfang an aber auch als Fahrer aktiv. Heute führt ihn seine Tour über Karres, Haiming und Roppen bis nach Oetz.

Die Bauernkiste ist eine Ini­tiative, die die Agrarökonomin Therese Fiegl vor 20 Jahren gestartet hat. Zunächst gab es den Lieferservice für regionale bäuerliche Produkte nur für den Innsbrucker Raum. Vor zehn Jahren – im April 2007 – expandierte man aber auch ins Oberland. Seither trägt der Hof der Koflers den Beinamen „Packstation Kaunergrat“. „Am Anfang war es schwer, die Bauern zu überzeugen, etwas Unbekanntes anzufangen“, erinnert sich Klaudia Kofler, die das Projekt im Oberland von Beginn an begleitet hat.

Heute wird die Bauernkiste Oberland, die vor drei Jahren auch noch um eine Packstation in Stams erweitert wurde, regelmäßig von rund 45 Erzeugern beliefert. Dabei gilt das Prinzip des gläsernen Hofes: „Auf Voranmeldung können sich Konsumenten jeden Produzenten anschauen“, erklärt Fiegl, die an diesem Donnerstag beim Verpacken und Verladen dabei ist.

Der Anstoß, auch in Prutz durchzustarten, kam von den Prutzern Marianne und Bernhard Hofer. „Er war Obmann der Biosennerei“, erzählt Fiegl. Nach deren Aus sah man eine neue Chance für die Oberländer Bauern, ihre Produkte zu vermarkten.

Die Bestellungen werden dabei seit Start 1997 computergestützt abgewickelt. Heute nutzen 95 Prozent den Online-Weg. Das hat auch den Vorteil, dass kleine Bauern mit begrenzten Mengen teilhaben können, führt Bauernkiste-Mitarbeiterin Barbara Wanner aus. Wenn das Produkt aus ist, verschwindet es aus der Bestellliste. Die „Topseller“ wechseln sich je nach Jahreszeit ab. Einmal ist es Spargel, dann sind es Erdbeeren, nach Weihnachten hat Joghurt Hochsaison.

Es gilt aber auch umgekehrt: „Wenn die Natur etwas nicht hergibt, fällt das auch bei der Bauernkiste aus“, so Fiegl. „Seit 20 Jahren hatten wir im März heuer zum ersten Mal kein Gemüse mehr“ – schuld war der kalte letzte Sommer. „Das kostet auch Umsatz.“

Die Herausforderung sei, dranzubleiben, betont die Projekt-Initiatorin. Heute gebe es viele Anbieter regionaler Lebensmittel – „vor 20 Jahren wurde ich noch belächelt mit diesem Spleen für Regionalität“. Am Anfang sei es mit ihrer Initiative stark bergauf gegangen, in den letzten Jahren hätte sich diese Entwicklung etwas abgeflacht. Eine Herausforderung für die Zukunft sei es, das Bestellsystem an technische Neuerungen wie Tablets und Smartphones anzupassen.

Zum Jubiläum der Oberländer Bauernkiste gibt es am Samstag, 20. Mai, eine gemeinsame Wanderung der Kunden und Lieferanten zur Wallfahrtskirche Kaltenbrunn (von Kauns aus). Als Abschluss des Ausfluges wird der Hof der Familie Hofer in Prutz besucht.