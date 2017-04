Ihr Koalitionspartner, die Grünen, hat für Sie bereits Bilanz gezogen und an den Gehaltsstreit des ExGeschäftsführers des Wirtschaftsbundes erinnert. Wie fällt Ihr Resümee aus?

Franz Hörl: Hinter mir liegt ein arbeitsreiches Jahr. Es war herausfordernd und eine komplette Umstellung meines Lebens. In der Zwischenzeit habe ich das Team im Wirtschaftsbund neu aufgestellt und damit einen Glücksgriff gemacht. Alle, auch in den Bezirksstellen, sind sehr, sehr motiviert. Die ersten Monate waren schon so, dass man als Unternehmer hätte verzweifeln können.

Ihr Ex-Geschäftsführer hat im Monat 10.000 Euro brutto verdient, mal 15. Dazu kommt eine Zusatzpension von 4000 Euro im Monat. Der Gerichtsstreit jetzt könnte noch teurer kommen.

Hörl: Der Weg zum Gericht war alternativlos. Das sieht auch die Landesleitung des Wirtschaftsbundes so. Die Möglichkeit der Einigung war nicht da. Die Frage, wie so ein Prozess ausgeht, birgt immer ein gewisses Risiko.

Bilanz hat diese Woche auch die Landesregierung gezogen. Sie waren nie ein Fan von Schwarz-Grün. Wie stark ist der Rückhalt in der ÖVP für diese Position?

Hörl: Es hat sich bewahrheitet, dass mit den Grünen zu regieren ein Risiko ist. Dazu braucht man nur nach Wien schauen, wo die grüne Basis ein Projekt kippen kann, das die rot-grüne Stadtregierung will. Das kann zu einer Koalitionskrise führen. Bis jetzt hat der Landeshauptmann es in Tirol sehr gut geschafft, die grüne Truppe im Griff zu halten. Es ist aber kein Geheimnis, dass ich es im Gegensatz zu anderen in der Partei nie als schick bezeichnet habe, mit den Grünen zu regieren.

Wo sehen Sie ein Risiko in Tirol und spielen Sie mit ,schick‘ auf die Aussage von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer an?

Hörl: Da brauchen Sie nur nach Innsbruck zu schauen. Da mussten die Grünen ihren Parteitag und die Kampfabstimmung zur Wahl des Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen absagen. Und ,schick‘ fand die Koalition damals der Herr Bodenseer. Das stimmt. Im ÖVP-Landesparteivorstand habe ich als Einziger gegen Schwarz-Grün gestimmt.

Und stehen Sie noch immer alleine da, wie es die Parteispitze oft darstellen will?

Hörl: Ich bemühe mich, Dinge sachlich darzustellen. Wie es zum Beispiel bei der Neuregelung der Mindestsicherung war. Da verspüre ich großen Rückhalt in der Wirtschaft, bei den Bauern und insbesondere im ländlichen Raum und in Tourismuszentren. Dort weiß man offenbar besser, woher der Wohlstand kommt.

Sie sagen, der Wirtschaftsbund ist erstarkt. Wie soll sich denn das im Landesparlament niederschlagen?

Hörl: Wir arbeiten daran, stärker zu werden und unsere Ideen einzubringen. Ich glaube schon, dass wir dazu beigetragen haben, dass sich die Linie beim Thema Mindestsicherung durch unseren Beitrag massiv geändert hat. Im Landesparlament sind wir mit fünf Mandaten gut vertreten, aber wir wollen stärker werden.

Haben einige Abgeordnete bereits einen blauen Brief von Ihnen bekommen?

Hörl: Ich habe keine blauen Briefe verschickt. Wir sind in einem Meinungsbildungsprozess. Es liegt sehr viel an den Kandidaten selbst. Viele Mandate sind Bezirksmandate. Das Jahr 2017 ist ein Arbeitsjahr, für das übliche Spielchen ,Wer wird was?‘ stehe ich nicht zur Verfügung.

Was wollen Sie?

Hörl: Das ist nicht vordergründig. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Meine Präferenz wäre Nationalrat. Landesrat steht auf meiner Liste ganz unten. Ich will Unternehmer sein.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf musste hinnehmen, dass ihr Ressort zusammengekürzt wurde. Soll es nach der Wahl aufgewertet werden?

Hörl: Ich habe mit der Landesrätin im letzten Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet und ich finde, dass sie unter ihrem Wert geschlagen wurde. Das liegt auch an dem bescheidenen Ressort. Das wird man bei künftigen Regierungsverhandlungen pointierter machen müssen.

Tourismus und Wirtschaft lägen nah beieinander.

Hörl: Der Wunsch der Touristiker war immer, dass der Tourismus beim Landeshauptmann angesiedelt sein soll. Es gibt keine Notwendigkeit, das zu ändern.

Was passt denn aus Ihrer Sicht zur Wirtschaft?

Hörl: Fast alles. Da wäre ich maßlos. Wieso soll seitens des Wirtschaftsbundes nur eine Landesrätin oder nur ein Landesrat in der Regierung vertreten sein? Andere Bünde stellen auch mehr. Wir werden versuchen, mehr Einfluss zu bekommen.

Das Gespräch führten Anita Heubacher und Peter Nindler