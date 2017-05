Wien – Bei den heimischen Firmen ist Optimismus eingezogen. Das zeigen Umfragen auch des Kreditschutzverbands KSV 1870. Waren es 2016 noch elf Prozent, die die allgemeine Wirtschaftslage als gut oder sehr gut ansahen, so beurteilen derzeit 31 Prozent der Firmen die Lage als gut oder sogar sehr gut. In Tirol und Vorarlberg sind es sogar 54 bzw. 46 Prozent. Skepsis herrscht noch im Süden. In Kärnten gaben erst 19 Prozent der vom KSV befragten Firmen eine entsprechend positive Einschätzung der Wirtschaftslage ab.

Die Tiroler Chefs sind zusammen mit den Vorarlbergern und Salzburgern auch ganz besonders zufrieden mit ihrer Auftragslage. Schon im Vorjahr hatte sich bei den westlichen Bundesländern hier ein deutlich höherer Grad an Zufriedenheit gezeigt als im Bundesschnitt. In Tirol gaben 75 Prozent der befragten Firmen ihre Auftragslage als gut bis sehr gut an.

Die Nationalbank (OeNB) beurteilt indes die Chancen für ein solides Wachstum der österreichischen Wirtschaft zur Jahresmitte 2017 als „sehr gut“. Für das laufende zweite Quartal hat die Notenbank jedenfalls ihre Konjunkturprognose leicht nach oben revidiert. Bis Juni soll das Bruttoinlandsprodukt demnach um 0,6 Prozent wachsen, im Quartal danach um 0,5 Prozent. Firmen würden mehr investieren, der Export werde belebt. (wer, APA)