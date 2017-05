Von Max Strozzi

Innsbruck – Seit die Europäische Zentralbank Strafzinsen bei Banken einhebt und der Referenzzinssatz für viele Kredite unter null gesunken ist, beschäftigen Kreditzinsen auch Gerichte. Konsumentenschützer gehen der Frage nach, ob Banken die Negativzinsen bei Krediten weitergeben müssen, und wenn nicht, in welcher Form Zinsunter- und -obergrenzen bei Krediten eingeführt werden müssen. Einige Urteile sind ergangen, andere stehen noch aus. Die TT hat sich beim Verein für Konsumenteninformation und bei Tirols Bankensprecher Harald Wanke über den aktuellen Stand erkundigt und darüber, was die bisherigen Urteile für Kreditnehmer bedeuten.

1 Wogegen wurde bisher konkret geklagt? Es gibt insgesamt drei Klagsstränge mit sieben Varianten, die gerichtsanhängig sind, erklärt Thomas Hirmke, Bereichsleiter Recht beim VKI. Die bedeutendsten davon: Zum einen geht es um bestehende Kredite, bei denen Banken nachträglich eine Zinsuntergrenze eingezogen haben. Zum anderen geht es um neue Kredite mit Zinsuntergrenzen.

2 Worüber haben Gerichte bisher geurteilt? Zum Thema nachträgliche Zinsuntergrenze bei Altkrediten liegt ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) vor. Demnach müssen Banken Minuszinsen nicht an Kreditkunden auszahlen. Kunden bekommen also kein Geld dafür, dass sie einen Kredit aufnehmen. „Somit ist eine Zinsuntergrenze von null Prozent erlaubt“, sagt Hirnke. Ob aber Banken nachträglich eine Untergrenze in der Höhe des Bankaufschlags (z. B. 1,25 %) einziehen durften, sei noch gerichtsanhängig.

Erst Ende April erging ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Wien zu Zinsuntergrenzen. Dabei ging es um einen neu vergebenen Kredit der Bank Austria, der als Untergrenze für die Verzinsung die Höhe des Bankaufschlags vorsah. Eine Obergrenze hingegen war nicht vorgesehen. Laut OLG ist dies nicht zulässig. Demnach müssen Kredite mit Zinsuntergrenze auch eine Zinsobergrenze beinhalten, meinte das Gericht. Wo die Obergrenze festgelegt sein muss, setzte das OLG nicht fest. VKI-Experte Hirmke geht davon aus, dass der Fall aber noch vor dem OGH landen dürfte.

3 Was bedeutet das nun für Kunden, die einen neuen Kredit aufnehmen? „Die Frage in der Zukunft wird sein, ob Banken Unter- und Obergrenzen festlegen und inwieweit das dann auch in Ordnung ist“, sagt Hirmke. Er selbst glaubt aber nicht, dass der jüngste Fall in der Praxis dazu führen wird, dass konkrete Obergrenzen eingeführt werden. „Wir haben keine Wahrnehmung, dass Banken Obergrenzen vereinbaren. Die Wirkung in der Praxis dürfte vielmehr sein, dass die Zinsuntergrenze wegfällt, bei null Prozent aber Schluss ist“, sagt Hirmke.

4 Wie sehen Banken die Entwicklung? „Es wird sich keine Veränderung der derzeitigen Situation ergeben“, meint Tirols Bankensprecher Harald Wanke. Die Urteile würden jedenfalls auch für Banken Klarheit schaffen. Werden Banken künftig eine Zinsobergrenze einführen müssen, und wenn ja, in welcher Höhe? „Dazu gibt es keine klare Bestimmung“, so Wanke, „ich gehe aber davon aus, dass eine etwaige Zins­obergrenze ökonomisch sinnvoll sein muss, aber meiner Ansicht nach nicht zweistellig sein kann.“ Dass bei einer Zinsuntergrenze auch eine Obergrenze eingezogen wird, werde bereits jetzt so gehandhabt, meint er.