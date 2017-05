Von Peter Nindler

Innsbruck – 13 Partnerorganisationen haben 2005 mit dem Beschäftigungspakt Tirol eine regionale arbeitsmarktpolitische Plattform gegründet. Darin vertreten sind u.a. Land Tirol, Arbeitsmarktservice, Sozialministeriumservice, Arbeitsmarktförderungsgesellschaft (AMG), Wirtschafts- und Arbeiterkammer, ÖGB, Industriellenvereinigung und Landarbeiterkammer. Heuer stellen sie für beschäftigungsrelevante Maßnahmen insgesamt ein Budget von 94,4 Mio. zur Verfügung, fast die Hälfte kommt mit 41,4 Mio. Euro vom Land. Ziel des Beschäftigungspakts ist die koordinierte, strukturierte und konstruktive Zusammenarbeit aller Paktpartnerorganisationen in Angelegenheiten der Tiroler Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, um flexibel auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt reagieren zu können, wie es heißt. Die AMG bündelt die Aktionen.

Doch gerade daran hapert es offensichtlich. Ein vorliegender Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) kritisiert in der Ausrichtung des Pakts das Fehlen von Förderzielen. Für die Tiroler Arbeitsmarktförderung gebe es „keine explizite Förderstrategie“, heißt es. Letztlich würden die Maßnahmen und Aktivitäten nicht im Zusammenhang mit dem Beschäftigungspakt für Tirol stehen. Starker Tobak, schließlich gipfelt die Bewertung des LRH in der Feststellung, die Partner sollten „das Selbstverständnis des Paktes“ neu reflektieren. Der Landesrechnungshof empfiehlt nämlich, konkrete strategische Grundlagen für den Beschäftigungspakt zu entwickeln. Insgesamt stellt der Landesrechnungshof einen gewissen Bedeutungsverlust des Beschäftigungspakts in den Raum.

Große Defizite orten die Wirtschaftskontrolleure des Landes denn auch in der Überprüfung, wie wirksam die eingesetzten Budgetmittel sind. Über die realisierten Maßnahmen habe es keine Analysen gegeben. Zum einen sollten deshalb für einzelne Vorhaben die Förderziele konkretisiert und andererseits die Umsetzung der „im Arbeitsprogramm des Beschäftigungspakts“ dargestellten Aktivitäten und der damit verbundene Mitteleinsatz jährlich bewertet werden. Um die Effizienz zu steigern, schlägt der LRH überdies vor, die Zielvorgaben in die Förderrichtlinien aufzuneh- men.

Keine besondere Freude hat man auch mit dem Inhalt und Umfang der vom Beschäftigungspakt beauftragten externen Evaluierungen und Studien zu gewissen Themenbereichen. Die Aussagekraft wurde kritisch hinterfragt.