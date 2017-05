Umhausen – Nach monatelangen Vorbereitungen sollen in diesem Jahr in Umhausen noch zwei Spatenstiche erfolgen. Unweit der südlichen Ortseinfahrt, direkt an der Ötztalstraße, erweitert die Firma Kapferer & Kapferer bereits ihr Betriebsgelände, in dessen direkter Nachbarschaft nun ein Hofer-Diskontmarkt mit 600 m² Verkaufsfläche und ein Explorer Hotel mit 200 Betten errichtet werden. „Die Vorarbeiten waren zum Teil sehr aufwändig und schwierig, aber in seiner letzten Sitzung konnte der Gemeinderat die nötigen Beschlüsse fassen“, erklärte dazu GR Leonhard Falkner, der Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus: „Vorausgesetzt, dass auch auf Bezirks- und Landesebene die erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, sollen beide Spatenstiche noch in diesem Jahr erfolgen.“

Trotz der erfreulich großen Anzahl von Betrieben zählt Umhausen immer noch zu den Auspendler-Gemeinden. „Beide Betriebe schaffen jeweils rund 20 Ganzjahresstellen und bilden Lehrlinge aus“, erklärt dazu BM Jakob Wolf, „das wirkt sich natürlich auch positiv auf das Kommunalsteueraufkommen aus.“ Die Errichtung eines weiteren Diskontmarktes im Ötztal bewertet der Bürgermeister als marktkonform. „Mit 3200 Einwohnern und 270.000 Gästenächtigungen pro Jahr reicht in der Gemeinde Umhausen die Nachfrage sicherlich für zwei Anbieter.“

Die noch junge Explorer-Hotelkette befindet sich in Bayern, Vorarlberg und Tirol seit einigen Jahren auf einem Erfolgskurs, das Konzept wurde bereits durch zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewürdigt. Die 3*S-Häuser sind bereits durch ihre Architektur leicht erkennbar, liegen vorwiegend an touristisch frequentierten Routen und orientieren sich an der Zielgruppe der Naturfreunde und Aktivurlauber. „Einerseits bieten die Explorer Hotels ihren Gästen eine Reihe von interessanten und nützlichen Besonderheiten“, kommentiert Leonhard Falkner das Konzept, „außer Frühstück und Snacks werden aber keine Speisen angeboten, was der bestehenden Gastronomie entgegenkommt und auch für eine Belebung im Ortszentrum sorgt.“

Treten keine Verzögerungen auf, sollen beide Projekte bereits im kommenden Jahr den Kunden zur Verfügung stehen. Das Gesamtvolumen liegt deutlich über zehn Millionen Euro, alleine die Baukosten für das Explorer Hotel werden mit mindestens acht Millionen Euro beziffert. (tp)