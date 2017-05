Von Claudia Funder

Lienz – Ende April meldete sich in Osttirol, zumindest was die Temperaturen betrifft, der Winter noch einmal zurück. Ein kurzes Schauspiel, das allerdings den Osttiroler Obstbauern Sorgenfalten ins Gesicht trieb. Die Kälte brach zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt herein, befanden sich viele Bäume im Bezirk doch gerade in Vollblüte.

Nach den dem Frost vorausgegangenen sehr warmen Tagen geschah dies heuer besonders bald. Die Pflanzen seien um drei Wochen früher in die Blüte gegangen als in einem normalen Jahr, erklärt Johannes Kuenz, stellvertretender Obmann von TirolObst, der mit seinem Bruder in Dölsach einen Betrieb mit rund 40.000 Obstbäumen führt.

Der Frost hat die Bäume heuer also in einer überaus sensiblen Phase erwischt. Die Obstbauern versuchten, so gut es ging, gegenzulenken. Wer die Möglichkeit hatte, aktivierte die Frostschutzberegnung, um vor der so genannten Strahlungskälte zu schützen. „Ich glaube, dass dies geholfen hat“, betont Kuenz. „Es war aber schwierig wegen des Windes.“ Die Entscheidung sei dennoch richtig gewesen, da sonst ein noch größerer Schaden entstanden wäre. Manche Bauern setzten auch auf das Räuchern, das per Verordnung ausnahmsweise genehmigt worden war und durch Vernebelung die Wärmeabstrahlung minimierte. Auch diese Maßnahme dürfte – bedingt, aber doch – hilfreich gewesen sein.

Schäden blieben dennoch nicht aus. Was kann man jetzt schon über das Ausmaß sagen? Betroffen seien alle Osttiroler Obstbauern, sagt Kuenz. „Große Schäden gibt es bei den Erdbeeren, die bereits in der Hauptblüte waren.“ Und: „Ich gehe davon aus, dass es bei den Birnen zu einem Totalausfall kommt.“ Bezüglich der Äpfel werde erwartet, dass mehr als die Hälfte des Ertrages dem Frost zum Opfer gefallen ist. Besser schaut es beim Steinobst aus, da diese Bäume schon abgeblüht waren. Ganz gute Karten dürften höher gelegene Betriebe haben, wo die Vegetation noch weniger fortgeschritten war, wie die Streuobsthänge in Virgen.

Eine endgültige Abschätzung, wie viel Ertrag zerstört wurde und wie hoch die Schadenssumme ist, werde erst Anfang Juli möglich sein, stellt Kuenz klar. Wie gut die Qualität des sich entwickelnden Obstes sein wird, wird sich im Herbst zeigen.