Wien – Der Fahrdienstvermittler Uber ist in mehr als 450 Städten in über 70 Ländern weltweit aktiv. In Österreich beschränkt sich das Aushängeschild der so genannten Share-Economy jedoch auf die Bundeshauptstadt Wien.

„In Wien arbeiten wir nur mit lizenzierten Unternehmen zusammen, es gibt keine privaten Uber-Fahrer“, sagte Uber-Österreich-Chef Andreas Weinberger vor der U.S.-Handelskammer in Österreich. Grund dafür seien die gesetzlichen Regelungen. Die Hürden, selbstständiger Uber-Fahrer zu werden, seien in Österreich weit höher als in den USA. „In Österreich dauert es vier Jahre, um Unternehmer zu werden“, erklärt der Uber-Chef. Für viele sei diese Hürde zu hoch, zumal „viele nur zehn Stunden in der Woche als Uber-Fahrer aktiv sind“.

Wird Uber unter diesen Umständen sein Angebot auch auf die anderen Bundesländer, zum Beispiel Tirol, ausweiten? „Wenn die Gesetzgebung so bleibt, wie sie ist, nie“, sagt Weinberger.

Zudem gebe es Regelungen in den heimischen Gewerbeordnungen, „die keinen Sinn machen“. „Mietwagen müssen nach einem Auftrag wieder zum Betriebssitz zurückfahren. Das macht ökologisch keinen Sinn“, kritisiert der Uber-Chef.

Die Auswirkungen der Einschätzung des Generalanwaltes des EuGH, wonach es sich bei Uber nicht um einen Informationsdienstleister, sondern um einen Verkehrsdienstleister handle, der entsprechend kontrolliert gehöre, könne man noch nicht beurteilen. Zumal ein EuGH-Urteil noch aussteht.

Uber sehe sich als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. In einigen US-Städten würden die Kosten von Uber-Fahrten bereits teilweise von der Stadt übernommen, um den Pendlerverkehr zu verringern. Zudem würden sich immer mehr Kunden Uber-Fahrten teilen. „2030 macht Ride-Sharing 25 Prozent aller Meilen aus. Aktuell sind es noch vier Prozent.“ Ein Trend, der künftig von selbstfahrenden Autos verstärkt werde. In den USA sind selbstfahrende Uber-Autos bereits im Testbetrieb unterwegs.

Uber hat 2016 einen Nettoverlust von 2,63 Mrd. Euro eingefahren. Der Umsatz betrug rund 6 Mrd. Euro. Grund dafür seien die enormen Investitionen in neue Märkte und die Produktqualität. „Wir haben weltweit sehr viele profitable Städte und damit auch den Beweis für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells“, sagt Weinberger. (ecke)