Med-El ist in den letzten dreißig Jahren kräftig gewachsen. Wird der Platz in Innsbruck nicht zunehmend eng?

Ingeborg Hochmair: Wir sind dem Standort Innsbruck sehr verbunden. Ein großes, neues Produktionsgebäude mit über 8000 Quadratmetern ist im Entstehen. Die Produktion wird in Innsbruck, Österreich und somit in Europa bleiben. Das haben wir uns gut überlegt. Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen weiterhin so gut bleiben.

Ist über den aktuellen Neubau hinaus noch etwas geplant?

Hochmair: Ja, es wird ständig erweitert. Wir haben ja vor Kurzem auch eine Brücke über den Fürstenweg gebaut, die zwei Gebäude verbindet. Es wird immer wieder erweitert, weil das Team wächst. Wir wollen unsere Technologie, unser Know-how weiterhin von Innsbruck aus in alle Welt hinaustragen.

Derzeit beschäftigen Sie über 1200 Mitarbeiter in Tirol. Ist eine Aufstockung in den kommenden Jahren geplant?

Hochmair: Unser Personalstand wächst jährlich um etwa fünf bis sieben Prozent.

Sie haben vorhin Rahmenbedingungen angesprochen. Was meinten Sie damit konkret?

Hochmair: Ich meinte damit eher die europäischen Rahmenbedingungen. Für die Medizintechnik-Branche sind die Rahmenbedingungen, wie regulatorische Vorgaben, vermutlich nicht mehr lange attraktiver als in den USA und Asien. Es wird schwieriger. Gott sei Dank haben wir eine Größe, die uns erlaubt, da mitzuhalten. Viele kleinere Betriebe könnten in Schwierigkeiten geraten. In Österreich ist jedenfalls kein ,Notified Body' (das sind staatlich benannte und staatlich überwachte private Prüfstellen, Anm.) für aktive Implantate mehr vorhanden. Die Zahl der ,Notified Bodies' in Europa wird reduziert. Und es ergeben sich diverse andere Neuerungen, an die wir uns gewöhnen werden müssen und für die wir weitere Ressourcen zur Verfügung stellen werden müssen. Das wird uns aber nicht daran hindern, weiter innovativ zu sein und viel in Forschung und Entwicklung zu investieren.

In Österreich und auch in Tirol wird in manchen Branchen ein Mangel an Fachkräften beklagt. Ist es schwer für Sie, gutes Personal zu finden?

Hochmair: Wir hängen sehr von exzellenten Mitarbeitern ab. Wir rekrutieren unsere Mitarbeiter aus aller Herren Länder. Es gibt viele, die auch nach Tirol ziehen — nicht nur wegen Med-El, natürlich auch wegen der schönen Umgebung und der attraktiven Rahmenbedingungen. Wir wirken auch an der Ausbildungssituation in Tirol mit, zum Beispiel durch die Mithilfe bei der Mechatronik, wo wir eine Stiftungsprofessur für Mikroelektronik und implantierbare Systeme an der Leopold-Franzens-Universität finanzieren. Und wir stehen immer zur Verfügung, wenn es um Fragen der Gestaltung von neuen Studienplänen geht. Es ist wichtig, dass auch lokal geeignete Studienrichtungen vorhanden sind, deren Absolventen wir dann rekrutieren können.

Sie beklagen also keinen Fachkräftemangel?

Hochmair: Ja, Fachkräftemangel gibt es. Manchmal suchen wir recht lange, um den Richtigen oder die Richtige zu finden. Man muss auch kreativ sein, wie man eine Stelle ausschreibt und wo man sie ausschreibt. Aber wir bemühen uns auch um gute Rahmenbedingungen in Richtung Kinderbetreuung und Arbeitszeit. Da muss man sich immer weiterentwickeln und immer daran arbeiten, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Wo sehen Sie die Grenzen der Technik?

Hochmair: Die Grenzen der Technik sind noch lange nicht erreicht. Wir sind auch dabei, unsere Fertigung teilweise zu automatisieren. Die Digitalisierung setzen wir in jeder Hinsicht um, so wie man sie eben umsetzen kann. Und alle Trends, die es so gibt, werden in unserer Branche berücksichtigt. Natürlich gibt es immer schnellere Chips. Wobei man aber bei der Implant-Entwicklung immer angehalten ist, nicht die allerneueste Technologie einzusetzen, weil es sehr auf Zuverlässigkeit ankommt und man lieber zuerst erprobt, wie zuverlässig etwas Neues ist, insbesondere bei Implantaten.

Das Gespräch führte Serdar Sahin