Von Alois Vahrner

Innsbruck – In Innsbruck und Igls gibt es zurzeit inklusive Privatzimmervermietern etwa 7500 Gästebetten; es gebe aber weit gediehene Pläne für über 1000 neue Hotelbetten, sagt Gerber zur TT. Er nannte das Hotelprojekt der Familie Penz in der Maria-Theresien-Straße mit etwa 250 Betten, das geplante Motel One mit 400 bis 500 Betten, das Hotel am Flughafen mit 280 Betten und ein in Diskussion befindliches Messe-Hotel. Er habe nichts gegen Motel One, 160 Zimmer statt 220 bis 240 müssten aber genug sein, so Gerber. „500 Betten in Innsbruck entsprechen ja umgerechnet 10.000 in Wien.“

Am Flughafen sollte nicht wieder eine internationale Kette den Zuschlag als Betreiber bekommen. Es sollte vielmehr das Motto „Tirol First“ gelten, fordert der Obmann der Fachgruppe Hotellerie und Vorstand im Innsbrucker Tourismusverband. Das Projekt müsse, zumal es ja auch einen Autobahnanschluss geben sollte, aus seiner Sicht „ein gastronomisches und touristisches Aushängeschild“ werden. Was Innsbruck fehle, sei ein neues 5-Sterne-Tophotel einer internationalen Brand, das dann auch für Innsbruck eine hervorragende Werbung wäre, findet Gerber.

Die Hotel-Konkurrenz in Innsbruck sei schon jetzt sehr hart und die Preise entsprechend unter Druck. Dabei sei mit Airbnb ein massiver Konkurrent bisher teilweise viel zu wenig beachtet worden. Dieser vermiete Tausende Zimmer und Wohnungen in Tirol, allein gestern waren in Innsbruck über 300 und fast 500 im Raum Kitzbühel im Offert. „Da muss möglichst rasch eine Lösung her. Ich habe nichts gegen die Idee von Airbnb, das etwa mehr zahlt als manche Plattformen, aber es braucht Waffengleichheit mit der Hotellerie“, verweist Gerber auf Steuern, Abgaben sowie Sicherheits- und andere Vorschriften. Darüber sei er auch in Gesprächen mit LH Günther Platter. Statt eines nicht kontrollierbaren Zweckentfremdungsverbots drängt Gerber als ersten Schritt auf die Einhebung der Kurtaxen.